«Si me volvieran a llamar, elegiría Torrelavega» Dani Mori, durante un partido. / Daniel Pedriza Dani Mori, que afronta su último partido como técnico de la Gimnástica, dice que tanto él como sus jugadores mantienen «la intensidad» habitual JOSÉ COMPOSTIZO Viernes, 17 mayo 2019, 07:12

Dani Mori ya tiene fecha de caducidad y la de ayer era su penúltima comparecencia como entrenador de la Gimnástica. El técnico asturiano que está consumiendo sus últimos días en El Malecón, quiere que lo vivido hasta ahora sirva de experiencia para el club. Todo antes de un partido intrascendente contra el Calahorra.

En primer lugar, el asturiano habló de los juveniles que han entrado en la lista. «Tenemos de baja a Hugo Vitienes, Rozas, Cristian y Camus. Por eso, la idea es llevar juveniles, pero primero tenemos que esperar la convocatoria que haga el entrenador del Juvenil A, ya que ellos están peleando por el ascenso a División de Honor. Por eso igual tienen que ser del Juvenil B. Sin ningún tipo de excusa, el que venga seguro que lo hará bien».

«Los jugadores lo tienen claro. Me sorprendieron por la actitud que tuvieron en Langreo»

El técnico incidió en los últimos días. «Estamos decepcionados por descender, pero ya la semana pasada contra el Sporting B la preparamos sabiendo que estábamos descendidos y aún así el ritmo y la intensidad fue muy seria y profesional». «Para mí entrenar es un placer siempre, porque yo estaría entrenando todos los días. No daría ni día de descanso», aseveró.

Mori también habló sobre el rival. «Igual que planificamos los encuentros contra el Langreo y el Sporting B, lo vamos hacer contra el Calahorra. Además, es un equipo de los más regulares. En la primera vuelta hizo 25 puntos y en la segunda lleva 22». Añadió que «es un rival que está muy bien trabajado y con buenos futbolistas, que se van a jugar el todo por el todo en la última jornada para entrar en la Copa del Rey. Se está jugando cosas importantes».

«Es el momento de establecerme en la categoría y tengo que seguir ese plan de ruta»

Sobre su marcha, el asturiano dijo que lo que se lleva de Torrelavega es que la Gimnástica «tiene una gran afición. Además de la experiencia, en la que he conocido un grandísimo club, con un estadio increíble, una ciudad muy bonita, por eso animo a la gente a que venga a conocerla. Tengo tres hijos y cuando estuvo mi familia, para ellos fue una ciudad perfecta. Luego, con las personas que he tratado me llevo un poco de cada uno. Si volviéramos unos meses atrás y me volvieran a llamar, teniendo más opciones, elegiría Torrelavega», explicó.

Sobre el partido, volvió a insistir. «Los jugadores lo tienen claro. A mí me dejaron sorprendido por la actitud que tuvieron en Langreo, porque lo normal es que, tras saber que ya no puedes alcanzar al equipo que quieres, lo normal es que entres con los brazos caídos. Por eso, gracias ellos estamos con mucha confianza para afrontar este partido», aseguró.

«Es un rival que está muy trabajado y que se está jugando cosas importantes como entrar en la Copa»

A la pregunta de que por qué ha decidido no seguir en la Gimnástica, Mori aseguró tener «una línea profesional marcada, un proyecto para el futuro y no nos podemos salir de esa línea, porque nos equivocaríamos y está hecha a conciencia, ya que es el momento de establecernos en la categoría y tenemos que seguir ese plan de ruta». Aunque a nivel sentimental, dijo el técnico blanquiazul, «me agradaría muchísimo tanto a mí como a mi familia seguir aquí para estar cerca de nuestra familia y también porque Tomás –Bustamante– está haciendo un gran proyecto. Se va hacer un equipo 'top' de Tercera División y, no sólo a nivel regional, sino nacional», concluyó.