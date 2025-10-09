El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Rahm, con Carlos Alcaraz mientras analizaba el recorrido. Open de España
Golf

Tras el récord de Seve

Jon Rham abre hoy el Open de España con el objetivo de sumar cuatro títulos y superar a su ídolo

Iván Orio

Iván Orio

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Fiel a su cita con el Open de España, Jon Rahm buscará desde hoy a partir de las nueve y media de la mañana en ... el Club de Campo Villa de Madrid su cuarto título en el ya clásico torneo del circuito europeo. El de Barrika se proclamó campeón en este mismo escenario en 2019 y 2022 -en 2018 lo hizo en el Centro Nacional de Golf- y busca ahora el póquer de trofeos subido todavía a la gigantesca ola de la Ryder Cup conquistada a finales de septiembre en Nueva York frente a la desquiciada afición estadounidense. De conseguirlo, superaría nada menos que a Severiano Ballesteros, referente y gran ídolo del vizcaíno por su juego y por su carácter ambicioso aún en los peores momentos.

