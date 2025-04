Andros sale vivo de Peñacastillo

Borja Cavia Santander Domingo, 20 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Peñacastillo no pudo, o no supo, ganar este sçabado a Andros en la Mateo Grijuela. Los de Cañas dominaban por 3-1 el marcador, tuvieron la sentencia en su mano, pero dejaron escapar un punto que no permite despegar a ninguna de las dos peñas.

La tarde del sábado sólo tenía dos partidos, pero de los que los aficionados marcan en el calendario inicial como fechas a seguir. Y es que en Cañas se ponían frente a frente los dos grandes favoritos, el campeón contra el aspirante. Dos peñas que, sin embargo, tras un inicio irregular miran hacia arriba en la tabla y ven equipos por encima de ellos.

Ni Peñacastillo ni Andros llegaban a la cita en una buena racha de juego, sobre todo de tiro largo, aunque los santanderinos no dudaron en colocar veinte metros. Fue de tiro más corto y al pulgar desde donde tomaron ventaja, aunque la sentencia la tuvieron de distancia máxima. Primero con un cierre que no llegó pese a tener las dos últimas bolas a tiro de panojazo y luego al no pasar de 21 cuando sacaban nueve palos. Al final los de Las Fraguas hicieron bueno el fallo y se llevaron un punto con el que, a esas alturas, ya no contaban.

El otro duelo de ayer enfrentaba a Borbolla y Riotuerto, un choque atractivo en el que un emboque de David Cecín metió a los costeros en el partido antes de que una bolada les sirviera para contrarrestar la ventaja rival.

Camargo es uno de los protagonistas de la sesión bolística dominical. Jugará ante La Rasilla en Los Corrales (12.00 horas), en lo que será la antesala de una tarde que contará con otros cuatro encuentros: Sobarzo-Marcos Maza (16.30), Casar-Comillas (17.00), J. Cuesta-Ribamontán (17.30) y Los Remedios-Torrelavega (17.30), una cita especial ya que el cuadro visitante le hará entrega a la familia de Juan Cobo, recientemente fallecido, del Trofeo Pepe Ingelmo.