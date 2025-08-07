La Apebol acepta los tres descensos a cambio de que uno sea promoción ya en 2026

La Apebol ha tardado, pero finalmente ha aceptado que sean tres las peñas que desciendan este año de División de Honor a Primera. El ... comunicado de las peñas de la máxima categoría es la crónica de una concesión anunciada y la ratificación de que el poder es de la asamblea federativa. La decisión está condicionada a que en los próximos días peñas y Federación firmen un acuerdo de cara a los cursos de 2026, 2027 y 2028, en el que la entidad que preside Julián Vélez acepte que sean dos las partidas que bajen esos años y una la que promocione contra otra de Primera.

La aprobación llegó en una asamblea extraordinaria, celebrada de manera telemática, en la que ocho equipos votaron a favor de aceptar los tres descensos y seis que no. Un ajustado resultado que acepta lo aprobado por la asamblea de la Federación allá por 2022 y que desembocará con tres equipos de División de Honor camino de Primera. Desde la Apebol recuerdan que el acuerdo supone un nuevo ofrecimiento para desbloquear una situación que se ha prolongado en el tiempo sin que las reuniones entre las partes dieran resultado. Ahora, las peñas reclaman a la junta directiva federativa que firme el convenio para los próximos años, ya que está capacitada para ello sin pasar por la asamblea.

Si a finales de la legislatura anterior las catorce peñas de Apebol iban todas a una a la hora de defender la unilateral decisión de la asamblea presidida por entonces por Norberto Ortiz, el cambio de presidente y el avance de los acontecimientos ha provocado que la mayoría de los equipos cambien de parecer o se resignen a la política de hechos consumados y a que sean tres las partidas que pierdan la categoría. Marcos Maza y La Rasilla ya han descendido matemáticamente, mientras que la duodécima plaza se la jugarán el sábado Casar y Riotuerto, con ventaja para los de Cabezón de la Sal, que dependen de sí mismos.

El culebrón viene desde que la asamblea aprobaba la reestructuración de las Ligas Regionales, una modificación que conllevaba tres descensos desde la División de Honor, una medida tomada sin negociación previa y que ahora es una realidad aceptada por ambas partes. La Apebol había presentado varias alternativas a la Federación en los últimos meses para 2025, como dos descensos y una promoción o dos descensos y tres ascensos, es decir, una Liga de quince peñas, medidas que no fueron tenidas en cuenta. Ahora el siguiente paso será la negociación entre directivas para que la siguiente oferta de las peñas sea la válida para años venideros.