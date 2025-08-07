El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Apebol acepta los tres descensos a cambio de que uno sea promoción ya en 2026

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

La Apebol ha tardado, pero finalmente ha aceptado que sean tres las peñas que desciendan este año de División de Honor a Primera. El ... comunicado de las peñas de la máxima categoría es la crónica de una concesión anunciada y la ratificación de que el poder es de la asamblea federativa. La decisión está condicionada a que en los próximos días peñas y Federación firmen un acuerdo de cara a los cursos de 2026, 2027 y 2028, en el que la entidad que preside Julián Vélez acepte que sean dos las partidas que bajen esos años y una la que promocione contra otra de Primera.

