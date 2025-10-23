El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Castro y Camargo, descendidas este verano de ARC1 a ARC2. Juanjo Santamaría
Remo

La ARC aborda este fin de semana la posible unificación

Los clubes se reúnen el sábado en Portugalete para analizar una propuesta que afecta directamente al menos a tres traineras cántabras

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

La ARC aborda este fin de semana en su asamblea la unificación o no de sus dos grupos. La iniciativa, que no está nada claro ... que vaya a salir adelante, surge por la cada vez más escasa participación en el segundo de ellos -la tercera y última categoría del banco fijo del Cantábrico-, que en los últimos años solo ha contado con seis o siete botes en liza. Según cómo se den las circunstancias, en 2026 podrían ser solo cinco (entre ellos tres cántabros, Camargo, Castro y Laredo). aunque todavía hay clubes, como es el caso de Santoña, que aún no saben con certeza si podrán echar la trainera al agua en las ligas.

