La ARC aborda este fin de semana la posible unificación

La ARC aborda este fin de semana en su asamblea la unificación o no de sus dos grupos. La iniciativa, que no está nada claro ... que vaya a salir adelante, surge por la cada vez más escasa participación en el segundo de ellos -la tercera y última categoría del banco fijo del Cantábrico-, que en los últimos años solo ha contado con seis o siete botes en liza. Según cómo se den las circunstancias, en 2026 podrían ser solo cinco (entre ellos tres cántabros, Camargo, Castro y Laredo). aunque todavía hay clubes, como es el caso de Santoña, que aún no saben con certeza si podrán echar la trainera al agua en las ligas.

Ante esta situación, una alternativa es la ampliación de la ARC1, que desde su creación cuenta con doce equipos, para que acoja a todos los clubes cántabros y vascos que compiten fuera de la ACT. Una iniciativa que probablemente obligaría a añadir una cuarta tanda que incluso podría resultar insuficiente.

Este es uno de los problemas logísticos que enfrente una hipotética ampliación. Si ya con tres tandas existen ciertas posibilidades de que un cambio en el estado de mar privilegie a los barcos de una u otra manga, con cuatro este escenario es más factible y con cinco, además de la larga duración de cada regata, sería más que evidente. Existen fórmulas como dar la salida con unos minutos de diferencia sin que se haya completado la tanda, pero esta opción también plantea dificultades.

Con todos estos condicionantes y a la espera de lo que decidan los clubes vascos, numéricamente muchos más y, por lo tanto, quienes toman definitivamente las decisiones, resulta complejo aventurar si esta propuesta, en debate ya desde el año pasado pero que no se ha llevado a la asamblea hasta ahora, podrá salir adelante. Conviene tener además en cuenta que apenas hay equipos vascos inscritos en el grupo 2.

Incertidumbres

La definitiva configuración de la ARC condiciona en un efecto dominó la planificación de la temporada. No solo por no poder prever aún el calendario -mucho más largo y apretado en la ARC1- en el caso de los barcos del Grupo 2, sino porque algunos remeros están aún a la expectativa de conocer cómo se articulará la categoría para aceptar o rechazar propuestas de renovación o de fichaje por otra trainera.

La asamblea, que tendrá lugar el sábado a partir de las 9.00 horas en Portugalete, tendrá así la fusión como uno de los puntos cruciales del orden del día, aunque no es en absoluto descartable que tras el debate no se tome una decisión definitiva, a la espera de conocer con certeza con cuántos barcos contará globalmente la categoría el verano que viene, para lo que resulta imprescindible esperar al primer trimestre del año 2026.