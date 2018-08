Remo | Traineras Astillero cede segundos en Pasajes La trainera de Pedreña hizo una buena regata, aunque dejó que Zarautz le arrebatase setenta centésimas en la clasificación. / DM . Lekitarra, Deusto y Getaria superaron a los azules, mientras que Pedreña no logró despegarse de Zarautz RAFA GONZÁLEZ Domingo, 5 agosto 2018, 14:37

Astillero y Pedreña no tuvieron este sábado un buen día. Sus actuaciones en la primera jornada de la Bandera deIgartza no cumplieron con el papel esperado. Los astillerenses cedieron veinte segundos a favor de Lekitarra, vencedor de la regata, que se acerca a los cántabros, todavía líderes de la ARC1, a tres puntos en la clasificación general. Pedreña, por su parte, no pudo recortar diferencias con Zarautz en su particular lucha por la quinta plaza, y perdió ante los guipuzcoanos setenta centésimas. La jornada se desarrolló en la modalidad de contrarreloj individual por lo que todos bogaron en las mismas condiciones, con tan sólo un intervalo de un minuto entre las embarcaciones que comenzaron la boga, por orden de clasificación y divididas en dos grupos de seis.

Tanto Miguel Ángel Ruiz Camus como Ángel Gómez realizaron rotaciones en sus cuadrillas. Los azules movieron a cuatro bogadores, dos por babor y dos por estribor, a lo que hubo que sumar que también cambió de patrón. Los pedreñeros modificaron su escuadra habitual, dando entrada a tres remeros, con dos cambios de puesto además en la bancada.

Clasificaciones de la jornada del sábado.

El campo de regatas presentó un buen estado para todos los participantes, con viento del noroeste y con la marea subiendo, lo que les ayudó en los largos pares cuando navegaron hacía la baliza de meta.

El primer barco en salir del segundo de los grupos, en el que se encontraban los dos clubes cántabros, fue la 'Pedreñera', con Santiago López García de Vicuña con el remo de gobernar. Con una buena boga afrontó la primera maniobra, pero su tiempo quedó pronto descartado para la lucha por las primeras plazas y tan sólo pudo competir con Zarautz, su directo rival por la quinta plaza. Los de Marina de Cudeyo apretaron en el última tramo y rozaron la remontada, pero se quedaron a setenta centésimas de los guipuzcoanos.

Un buen primer largo

El que navegó bien en este primer largo fue el bote de Astillero. La 'San José XV' lograba el mejor tiempo de todos los participantes, lo que la situaba en una posición favorable para la lucha con sus directos rivales. Pero como ocurrió en este mismo campo de regateo el 22 de julio, en el segundo tramo los azules no ajustaron bien su remada y facilitaron a sus contrincantes mejorar su tiempo hasta el punto de que los patroneados por Mikel García cedieron con Lekitarra trece segundos, bogando a favor de marea y viento.

A partir de este instante se esperaba una reacción, pero esta no se hizo realidad ya que en el tercer tramo recortaron ligeramente su desventaja, pero navegando todavía en la cuarta posición y con pocas opciones de recuperar el tiempo perdido. Una situación peligrosa, ya que podían tirar por tierra lo conseguido hasta la fecha. Y en el último largo las cosas fueron a peor, ya que la 'San José XV' no pudo remontar y cedió ante sus más directos rivales, bajando a la cuarta plaza de la clasificación de la regata.

Astillero no se mostró este sábado como un líder sólido, perdió veinte segundos con su más directo rival y fue superado además por los botes de Deusto y Getaria.

Este domingo, nueva oportunidad

Los de Miguel Ángel Ruiz Camus deben demostrar este domingo que lo de ayer fue un accidente que nada tiene que ver con la realidad, y que su rendimiento está más en concordancia con lo que el equipo ha realizado hasta la fecha.

La regata de este domingo es en el mismo escenario, aunque cambia la modalidad ya que no será una contrarreloj individual. El campo de regateo estará más metido en la bahía de Pasajes saliendo unos de los botes en dirección hacía el interior de la bahía y otros hacía la bocana del puerto. Por lo tanto, se prevé una prueba un tanto especial que debe servir tanto a Astillero como ha Pedreña para confirmar sus objetivos. Los astillerenses no pueden ni deben dar más concesiones, y para asegurarse el play off tendrán que mostrar una superioridad sobre sus rivales y alejarse de la irregularidad de las últimas jornadas. Pedreña, por su parte, parece estar algo más entonado ya que ayer se quedó a tan sólo diez segundos de los azules.

Camargo defiende el liderato

Las traineras cántabras de la liga ARC 2 defiende su suerte en la regata contrarreloj que se celebra este domingo, a las 12.30 horas, en Erandio, dentro de la ría bilbaína. Los de la 'Virgen del Carmen' son líderes, con ocho puntos de ventaja sobre Santoña y nueve sobre Donostiarra. El resto de los botes regionales quieren demostrar que están mejorando, como es el caso de Castreña, mientras que Laredo y Colindres lo hacen pero más lentamente.