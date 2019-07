Astillero da un paso atrás Lobo Antuna La 'San José XV' pierde la ventaja que tenía sobre sus rivales más directos y tendrá que iniciar la escalada en la tabla Los azules vuelven al último puesto de la clasificación después de que ayer Orio fuese mejor en su casa RAFA GONZÁLEZ Domingo, 21 julio 2019, 14:13

Astillero dio un paso atrás después de la regata de ayer en Orio, tras la que sus más directos rivales consiguieron clasificarse por delante de ellos. La 'San José XV' vuelve así al puesto de farolillo rojo que les cede la trainera de San Pedro mientras que con Lekittarra aumentan su desventaja hasta los ocho puntos.

Hondarribia se llevó la regata tras superar a los anfitriones de Orio que lideraron durante la primera virada, pero a partir del segundo largo los de la 'Ama Guadalupekoa' cogieron la proa y retuvieron la primera plaza tras una regata muy completa. Mientras, los locales se mantienen al frente de la clasificación con once puntos de ventaja sobre su directo perseguidor, Hondarribia.

Primera tanda Ciaboga 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Final Ondarroa 04 47:00 10:06:00 15:12:00 20:30,30 San Pedro 04 48:00 10:08:00 15:18:00 20:36,18 Astillero 04 52:00 10:18:00 15:38:00 21:05,12 Lekittarra 04 50:00 10:12:00 15:26:00 20:47,06 Segunda tanda Ciaboga 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Final Urdaibai 04 46:00 09:57:00 15:00:00 20:07,46 Cabo 04 51:00 10:09:00 15:20:00 20:29,44 Donostiarra 04 45:00 09:53:00 14:56:00 19:59,26 Kaiku 04 49:00 10:06:00 15:17:00 20:31,04 Tercera tanda Ciaboga 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Final Santurtzi 04 43:00 09:49:00 14:51:00 19:55,46 Orio 04 40:00 09:45:00 14:49:00 19:54,90 Hondarribia 04 42:00 09:41:00 14:40:00 19:42,94 Zierbena 04 45:00 09:50:00 14:52:00 20:01,24

El campo de regateo de esta jornada era muy técnico y, en esta ocasión, no presentó grandes diferencias entre las calles ya que no hubo viento durante la regata. A esto hay que sumar que la ola no superaba el metro, con lo que las calles exteriores no partían con ventaja en el último largo para dejarse ir hacía estribor buscando las calles más próximas a tierra. A pesar del pequeño tamaño de la ola que había por babor, los astillerenses se dejaron caer hacía la calle cero.

No hubo muchos cambios ayer en las bancadas de la 'San José XV' con respecto a la que disputaron en Castro Urdiales el último fin de semana. Miguel Ángel Ruiz Camus dio entrada en su formación a Luis Andrés Rioz como espalda de estribor, y en la misma banda se embarcó Víctor Manuel Fernández, como cuatro, mientras que Roberto Pérez y Rubén Álvarez de Pedrosa cambiaron de posición respecto a la jornada precedente. En babor hubo menos diferencias ya que tan solo entró como cinco Sergio Enrique Rodríguez, el resto de los remeros de esta banda fueron los mismos que en Castro Urdiales. Como patrón se mantuvo Iván Gómez y en la proa de la trainera también siguió Arrant Villar.

En la primera de las tandas el sorteo de calles deparó que Ondarroa remase por la baliza uno, San Pedro por la dos, Astillero por la tres y Lekittarra por la cuatro. Una vez que el semáforo se puso en verde la champa inicial de San Pedro fue muy intensa, lo que les llevó a la proa de la regata, por detrás Ondarroa y Lekittarra pugnaban por la segunda plaza y en el último puesto la 'San José XV'. Los azules sorprendidos tanto por el ritmo como por la boga de sus rivales ya perdían dos segundos a los pocos metros. Tras ese comienzo, se esperaba una respuesta que no llegó y a la mitad del largo con la boga asentada a ritmos más continuos, los de Iván Gómez ya iban últimos tras ceder más de una trainera con sus rivales.

El ritmo y la boga de las otras traineras deja a los de Ruiz Camus atrás en los primeros metros

Al llegar a la primera de las viradas Ondarroa se posicionó como proa de la serie con San Pedro a un segundo, Lekitarra a tres y Astillero a cinco del primer bote. A esto se añade que la ciaboga no fue buena y a su salida las diferencias habían aumentando. Es cierto que el bote astillerense trató de aprovechar la pequeña ola dejándose caer hacía la calle dos, pero esto no mejoró la situación. Más bien, sucedió lo contrario, la desventaja aumentó hasta alcanzar los diez segundos en la segunda virada.

Sin opciones

En el tercer largo los de Ruiz Camus se quedaron sin opciones de remontar ya que su desventaja fue aumentando y sus rivales remaban sin dificultad mientras que los azules no conseguían una boga equilibrada con el ritmo de 34 paladas por minuto que los descolgó definitivamente del resto de rivales.

San Pedro maniobró con veinte segundos de ventaja mientras que Lekkitarra lo hizo con doce. Unas diferencias que no se ajustaban a lo visto hasta este momento entre estas traineras que mantenían entre ellas un margen que rondaba los diez segundos. Al final, la 'San José XV' concluyó a veintinueve segundos de San Pedro y a dieciocho de Lekittarra. Los azules podrán enderezar el rumbo en la décima jornada que se disputará hoy en Portugalete en un campo de regateo que es una autentica lotería. De momento, y tras llegar al ecuador de la Liga, Astillero tendrá que mejorar su resultado de Orio, pero las balizas en esta campo suelen ser determinantes a la hora del resultado final.