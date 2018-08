Remo Un buen Astillero no pasa el corte La tripulación de Bermeo ayer, en plena clasificatoria de La Concha / DM . Los de Ruiz Camus terminan novenos en la clasificatoria para la Bandera de La Concha, a dos puestos de una plaza para la gran regata del año RAFA GONZÁLEZ San Sebastián. Jueves, 30 agosto 2018, 22:54

No pudo ser. Ni Astillero ni Pedreña pasaron el corte en la clasificatoria de La Concha. Bermeo, Orio, Zierbena, Hondarribia, Cabo, San Pedro y Santurtzi, todos ellos componentes de la Liga ACT, se clasificaron para acompañar a la Donostiarra en los dos primeros fines de semana de septiembre. Excepto con San Pedro, que sorprendió a una Ondarroa clasificada por delante de los de la 'Libia', los restantes se cumplieron los pronóstico. A estos se sumará el bote de Donostiarra para completar los ocho que pugnaran por el 'trapo' donostiarra.

La empresa era complicada. Los únicos con alguna, aunque mínima, opción eran los de la 'San José XV', que finalizaron en una muy digna novena posición. Lo hicieron mejorando el tiempo de todos sus rivales en el play off, lo que supone un aval para la doble jornada de Bermeo y Portugalete que se decide el ascenso a la ACT.

Los pedreñeros terminaron en el 18º puesto tras lanzarse a hacer una prueba en aguas donostiarras, remando con un barco prestado por Portugalete que no les sirvió para mejorar su rendimiento en un campo de regatas en buen estado. Sin ola en el interior y sin demasiada en el exterior en una jornada en la que el viento no tuvo influencia.

Los de Miguel Ángel Ruiz Camus cumplieron su objetivo de medirse contra sus rivales del play off los próximos días 15 y 16 de septiembre y se marchan así satisfechos de San Sebastián, ya que la exigencia no era estar entre los que comenzarán a bogar este fin de semana en busca de un trapo muy preciado. En la clasificación general lograron superar a Kaiku, San Juan y Tirán barcos todos ellos de ACT, si bien los gallegos han perdido la categoría y los de San Juan serán rivales en el play off.

La 'San José XV' contó con Iker Gimeno a la popa en una jornada en la que la intención de la cuadrilla, como la de su entrenador, era probarse ante los rivales de la fase de ascenso y permanencia. Y se puede considerar que las cosas les han salido bien, solo con algunos pequeños matices.

Clasificatoria de La Concha 1. Bermeo 19.56.16 2. Orio 19.57.26 3. Zierbena 20.00.16 4. Hondarribia 20.02.78 5. Cabo 20.04.68 6. San Pedro 20.05.86 7. Santurtzi 20.09.08 9. Astillero 20.26.02 11. Meira 20.32.26 12. Lekitarra 20.38.08 14. San Juan 20.46.68 17. Ares 20.56.66 18. Pedreña 20.57.60 Los siete primeros, junto a Donostiarra, remarán la Regata de La Concha

El tiempo de los azules en el largo hacía la baliza de ciaboga en el exterior del campo de regateo, proa a la ola, fue mejor que el de sus rivales en cinco segundos sobre Lekitarra, once a San Juan, catorce a Meira y 17 a Ares. Los azules eran novenos ya en el ecuador de la regata.

En el largo de vuelta, popa a la ola, las cosas no fueron tan bién y y los cántabros terminaron décimos en el parcial. Un largo de vuelta en el que lo preocupante era que Meira preparada por el extécnico de los astillerenses Dani Pérez, hiciera un gran tiempo superando a los azules en ocho segundos, aunque estos hicieron valer la ventaja conseguida en el primer tramo. Entre los implicados en el play off Lekitarra fue tercera, si bien cediendo doce segundos con los astillerenses. El cuarto fue San Juan que finalizó a 20 y el último fue Ares, a 30.

Pedreña, con Santiago López García de Vicuña como patrón, no estuvo fina en el largo de ida, haciendo un tiempo superior en veinte segundos al de sus vecinos de Astillero. Mejoró en el largo de vuelta, aunque siguió más lenta que los astillerenses y llegó a medio minuto de los azules.

Colindres, la última

La trainera femenina de Colindres finalizó la regata clasificatoria en la última posición, pero con dos largos en los que mejoraron el rendimiento que han tenido durante toda la temporada. Se impusieron las gallegas del Náutico de Rivera que aventajaron en doce centésimas al gran favorito, San Juan. El resto de botes serán Orio, Arraun, Kaiku, Hibaika, Tolosaldea y, como está establecido, Donostiarra.