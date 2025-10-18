El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

India Rojo y David Gutiérrez, en el pabellón que acoge este Mundial de patinaje. DM

La cántabra India Rojo, campeona mundial júnior de patinaje

El también cántabro David Gutiérrez se colgó la medalla de plata en la categoría sénior en el Mundial que se celebra en Pekín

Marco G. Vidart

Santander

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:58

«Voy a por el oro. No voy a esconderme». Esas eran las palabras de la cántabra India Rojo antes de competir en el Mundial de patinaje que se celebra en Pekín, la capital de China. Llegaba como campeona de Europa júnior y tenía sus miras en lo más alto. Sus buenas sensaciones se reforzaron tras el programa corto, en el que terminó primera el viernes, y este sábado, en el programa largo, lo ha ratificado. De nuevo primera para alzarse con mucha solvencia con su primer oro mundial en individuales. Sus 132.94 puntos han sido mucho más que los de la italiana Rachele Bianchi, plata con 116.53. Otra transalpina, Sofia de Lazzari, ha sido bronce con 100.31.

La satisfacción no ha posido ser completa para la delegación cántabra en el Mundial de Pekín. David Gutiérrez también partía desde la primera plaza en sénior individual tras el programa corto, con más de cinco puntos de renta sobre el italiano Elvis Martinello. Pero el transalpino enjugó la diferencia en el programa largo para ganar el oro con 165.45 puntos. Gutiérrez se llevó la plata con 158.34 y el representante de China Taipei Yi-Fan Chen el bronce, con 138.75.

