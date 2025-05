La cántabra Nadia Gómez, de campeona mundial a pionera en Catar

Lejos del tatami donde brilló durante años, Nadia Gómez (Santander, 1997) se enfrenta a un nuevo desafío. A sus 28 años, la karateca cántabra es ... ahora la primera mujer en liderar la selección femenina de kárate de Catar, un país donde las mujeres aún luchan por hacerse un espacio en el deporte. En lugar de competir en el centro del tatami, la cántabra se ha convertido en la guía de una nueva generación de karatecas Cataríes al tomar las riendas de un equipo en pleno crecimiento.

Este cambio de rumbo es solo otro capítulo en la vida de una mujer que a lo largo de su carrera ha sido pionera. En 2017, Nadia ya hizo historia dentro de la selección española sub 21 de kárate al conseguir ser la primera chica en colgarse la medalla de oro y proclamarse campeona del Mundo en Tenerife, en el Mundial de Karate, en modalidad kumite. Ahora, en Catar tiene la oportunidad de dejar otra huella, esta vez como entrenadora, un papel que implica no solo la transmisión de conocimientos, sino también la transformación de un deporte y la ruptura de barreras.

Esta oportunidad llegó por sorpresa cuando un amigo la animó a postularse para el cargo. «La verdad es que no me lo esperaba en absoluto. Fue algo muy inesperado», confiesa. Sin pensarlo demasiado, envió su currículum a la Federación de Catar confiando en que esta era una oportunidad de las que no se pueden dejar escapar. Al fin y al cabo este nuevo rol podría marcar un punto de inflexión en su carrera. «El karate no da tantas oportunidades como esta. No podía dejarla pasar», señala con humildad. A pesar de ser un momento de cambio, el salto que dio la cántabra no fue fácil.

Al dejar atrás su carrera competitiva y decir adiós a la selección española, Nadia enfrentó dudas y cierta melancolía. «Me dejaba un poco con el corazón roto», explica cuando se refiere a su decisión de alejarse de la competición. La transición de la vida de competidora a entrenadora es compleja, pero Nadia lo afronta con la misma determinación que la caracterizó en su etapa como atleta. Aunque todavía está en sus primeros meses en Doha, la adaptación no ha sido sencilla, especialmente por la distancia con su familia y amigos en Cantabria. «Lo más difícil ha sido estar lejos de mi gente, de lo que conocía», admite. No obstante, está agradecida por el apoyo que ha recibido de la Federación Catarí y del equipo de trabajo que la acompaña. «Es muy bonito sentir el respaldo de la gente que está a tu lado, hace que todo sea más fácil», añade, dando las gacias por la cercanía con la que la han recibido.

La experiencia de entrenar a jóvenes deportistas Cataríes, algunas de las cuales nunca habían representado a su país en competiciones internacionales, ha supuesto un desafío y un aprendizaje para todos. «Tengo un grupo de chicas que están trabajando muy bien», comenta orgullosa. La cántabra, sin embargo, no pierde de vista las grandes metas a largo plazo, lograr que estas jóvenes karatecas participen en campeonatos internacionales y representen a Catar en los Juegos Asiáticos de 2030. «Mi objetivo a corto plazo es formar un grupo de competición fuerte», explica, con la mirada puesta en el futuro. A pesar de las dificultades iniciales, su enfoque es claro. «Es importante que mis chicas comprendan que para estar en un equipo nacional tienen que luchar y mantener su plaza. No es algo para toda la vida».

Nadia ha logrado algo más que un puesto como seleccionadora. Su presencia en Catar rompe barreras y muestra a las jóvenes que pueden aspirar a lo más alto. «Para ellas es importante ver a una mujer como entrenadora, a una karateca que ha estado en su lugar y que les demuestra que pueden alcanzar lo mismo», reflexiona. Aunque no se considera consciente de haber «roto un techo de cristal», las nuevas generaciones ya la ven como un referente. «Poder decir 'yo también puedo estar en una selección nacional', creo que eso les da esperanza», añade. Con su llegada, no solo está enseñando karate, está demostrando que las mujeres pueden y deben liderar en todos los campos.

El kárate sigue siendo el motor de Nadia, aunque ahora su rol ha cambiado. «Me ha dado los mejores recuerdos de mi vida», reconoce 'El Bicho'. Su trayectoria en competiciones nacionales e internacionales, su paso por el CAR en Madrid y sus años de sacrificio le han otorgado una perspectiva única como entrenadora. «Intento transmitirles a las chicas el esfuerzo que es representar a una federación nacional», comenta. Para ella el aprendizaje no solo es físico, el aspecto mental y táctico del deporte es fundamental, y ese es uno de sus puntos fuertes. «El karate es como el ajedrez, pero con golpes», dice con una sonrisa, sabiendo que tiene mucho que enseñar en cuanto a lectura de combate y toma de decisiones rápidas.

A pesar de los logros que ha alcanzado, Nadia no olvida los sacrificios y las dificultades de su carrera. «El karate me ha enseñado lo que es el esfuerzo y el sacrificio», comparte y sus palabras reflejan su carácter resiliente. El reto más grande que enfrenta como entrenadora es construir un equipo desde cero. «Estamos creando algo nuevo, desde el principio, y todavía no hemos salido a competir en torneos internacionales, pero ya estamos en el camino», afirma. El hecho de ser la primera seleccionadora femenina de kárate en un país árabe la llena de satisfacción. «Es algo muy motivante para ellas, poder ver a una mujer como entrenadora», explica.

A medida que pasa el tiempo en Doha, Nadia mantiene una perspectiva abierta sobre su futuro. «No sé si estaré aquí muchos años, pero mi objetivo es llegar con Catar a esos grandes campeonatos, como los Juegos Asiáticos de 2030», confiesa. Su pasión por el kárate sigue intacta, aunque, por ahora, su carrera deportiva está en pausa. «La competición ha sido mi motor de vida durante muchos años, pero ahora me toca enseñar y ayudar a otras a alcanzar sus sueños».

Nadia, ahora en una faceta completamente diferente, sigue siendo una pionera. Desde Doha, continúa dejando huella, no solo en su deporte, sino en las vidas de las jóvenes karatecas que, bajo su tutela, empiezan a creer que no hay límites para lo que pueden lograr.