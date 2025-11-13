Castro Urdiales aspira a acoger de nuevo el Campeonato de Cantabria

Aser Falagán Santander Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

A falta de confirmación oficial, el Campeonato de Cantabria tendrá lugar el Castro Urdiales y en fin de semana, si bien la Federación no anunciará su decisión definitiva hasta los próximos días, probablemente entre hoy y mañana si no se producen incidencias. Será por lo tanto en aguas castreñas donde Astillero defenderá su actual título, con Pedreña como máximo -y salvo sorpresa único- oponente en lo que a la lucha por la bandera se refiere. Todo mientras se configura definitivamente la ARC, sin que aún se sepa si habrá uno o dos grupos y el número exacto de traineras montañesas saldrán definitivamente a competir en Liga.

Lo que sí es ya oficial es la fecha del Campeonato de España, que se disputará en Baiona (Galicia) el 13 de junio. Bastante antes de lo que estaba previsto, pero la Federación Española ha tomado esta decisión ante la posibilidad de que la ACT adelante también sus fechas. En este caso, para celebrar su primera regata en Madrid, sacando la jornada inaugural del habitual circuito del norte como ya se hizo en otras ocasiones.

Estas nuevas fechas, como es probable que ocurra con las cántabras, se enmarcan en la decisión de adelantar los campeonatos o, en su defecto, evitar que puedan interferir -o verse interferidos- con la disputa de las ligas simultáneamente o con un mínimo lapso de tiempo.

De hecho, el País Vasco ya ha oficializado que su autonómico tendrá lugar el 7 de junio y los campeonatos de Vizcaya y Guipúzcoa, de los que saldrán la barcos que boguen en esa gran cita, una semana antes, el 31 de mayo.