Ángel Cruz, Jesús Expósito, Ana Cimentada y Juan Cayón. DM
Pesca Submarina

Cuatro cántabros brillan en el título mundial conseguido por España

DM .

DM .

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:48

Los cántabros Ángel Cruz, como deportista titular; Juan Cayón, como deportista ayudante; Jesús Expósito, capitán del equipo masculino y técnico; y Ana Cimentada, técnica del equipo, fueron piezas clave para el título mundial que el equipo masculino español conquistó en São Francisco do Sul (Brasil). España se impuso con solvencia en la clasificación por equipos, relegando a Tahití y Francia a las otras plazas del podio. En la competición individual Ángel Cruz ocupó el sexto puesto, lo que unido al quinto de Juan Vicente Pérez y al séptimo de Xabier Blanco hizo que el equipo masculino español se llevase la medalla de oro, en un campeonato en el que la poca visibilidad en el agua y las fuertes derivas dificultaron el desempeño de todos los pescadores.

