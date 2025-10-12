El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Rubén Rodríguez, junto a su padre, Tete, en la bolera Gerardo Castanedo, en Maliaño. Sane
Bolos

La despedida de una saga

Punto final. Con la retirada de Rubén deja los bolos el último representante de la estirpe más prolija: la de los Rodríguez. Primero lo hizo Tete y después su hermano Emilio Antonio. Tres campeones de España que juntos suman quince entorchados

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Su semblante transmite paz. Como el del que se va con la sensación del deber cumplido, de haber dejado una imagen en las boleras a ... la altura de su palmarés. Y no lo tenía sencillo, puesto que en sus vitrinas particulares Rubén Rodríguez (Villanueva de la Peña, 19 de octubre de 1977) acumula dos Campeonatos de España individuales, un Regional individual, siete entorchados de parejas y, ahí es nada, 39 títulos por equipos, repartidos en 25 Ligas y catorce copas. Rubén llega a la bolera de Maliaño, su bolera, en la que desembarcó siendo un mozo casi imberbe y ya campeón nacional y de la que ahora se va dejando un legado sólo a la altura de los elegidos.

