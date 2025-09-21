Diego Méntrida y Marina Muñoz vencen en el Triatlón Ciudad de Santander Alejandro Rodríguez y Chloé Serra se impusieron en la distancia larga, en una edición con récord de participación

Diego Méntrida y Marina Muñoz fueron los vencedores del Triatlón Ciudad de Santander que se celebró este domingo con récord de participación. Ellos fueron los triunfadores en la distancia olímpica. En la media -más larga-, a lo más alto del podio subieron Alejandro Rodríguez y Chloé Serra.

El nombre de Diego Méntrida volvió a sonar por la megafonía en Santander. El gesto del madrileño, en 2020, dejando pasar al inglés James Teagle después de que este perdiese la tercera posición por una confusión con el recorrido dio la vuelta al mundo. Ayer, nadie pudo pasar por delante de Méntrida bajo la pancarta de meta. Con un tiempo de 1.50.57, aventajó en casi tres minutos a Alejandro Pla y en cerca de seis a Javier Álvarez.

Más claro aún fue el dominio de la segoviana Marina Muñoz, que, tras cruzar la línea final con un crono de 2.05.44, vio cómo Eneritz Urrutia llegaba más de diez minutos por detrás y a catorce, Aitziber Urkiola. En esta distancia olímpica, los triatletas tuvieron que convivir con la lluvia, que provocó alguna caída en el segmento de bici, aunque sin importancia.

En la distancia media, hubo bastante más igualdad. Entre los hombres, Alejandro Rodríguez paró el crono en 3 horas, 47 minutos y siete segundos, con poco más de un minuto de ventaja sobre Pello Osoro y dos con respecto a Jaime Izquierdo. El vencedor cimentó su triunfo en el segmento a nado, tras salir del agua con algo más de cuatro minutos sobre sus perseguidores. El empuje de Osoro tanto sobre la bicicleta como después en los 21 kilómetros a pie no fue suficiente para alcanzar al gallego, que se hizo con el triunfo.

Por su parte, en la categoría femenina, la balear Chloé Serra llegó a meta cerca de tres minutos antes que Ariadna Arisó y con casi media hora de renta sobre Jessica López Viejo. Serra fue la más regular. Salió bien posicionada del agua y mantuvo su fortaleza sobre la bicicleta, lo que le permitió, con ventaja sobre sus perseguidoras, tomarse con un poco más de calma la carrera a pie. Arisó recuperó algo de distancia, pero no lo suficiente.

Esta distancia media tuvo especial dificultad en el agua. Una marea de coeficiente 91 se juntó con una zona de la canal en la que la corriente tiraba mucho. Eso, unido al viento, generó momentos de preocupación en una de las boyas, donde los triatletas no lograban avanzar.

Todo, en una edición del Triatlón Ciudad de Santander en el que se agotaron los 750 dorsales disponibles. Con participantes de trece países y 17 comunidades autónomas y con récord también de presencia femenina, con un total de 113 triatletas.

El escenario fue el mismo que en otras ocasiones, con el parcial de natación en la Bahía de Santander; el segmento de ciclismo se llevó a cabo por un circuito urbano hasta la S-20 y un final de carrera a pie paralelo al muelle de la capital cántabra. Todo, acompañado por la lluvia.

