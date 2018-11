Ciclocross «He empezado más suave esta temporada para mejorar semana a semana» Kevin Suárez espera estar en plenitud de forma a mediados de este mes de noviembre. / Nesta Kevin Suárez afronta su primera campaña en un equipo profesional, el Nesta, con el objetivo de ganar pruebas en España y estar entre los 25 primeros en las carreras de la Copa del Mundo MARCO GARCÍA VIDART Santander Jueves, 1 noviembre 2018, 16:57

Quien haya estado unos meses sin ver a Kevin Suárez (Los Corrales de Buelna, 1994) se llevará una sorpresa. Porque si un deportista de élite como él suele estar 'fino', el corraliego lo está aún más para esta nueva temporada de ciclocross. «Peso cinco o seis kilos menos», señala entre risas. «Todo el mundo me dice que he afinado mucho». El cambio en lo físico es uno más, aunque quizá el más evidente. Porque esta campaña del corraliego poco o nada se parecerá a la pasada. Borrón y cuenta nueva. El curso 2017-2018 no salió como esperaba la gran referencia del ciclocross regional, junto a Ismael Esteban. Problemas de salud que luego se traspasaron a la cabeza. A la mentalidad y motivación más que necesaria para un ciclocrossista de su nivel. Cuando por fin se solucionó todo, la temporada ya tocaba a su fin y casi no había margen para arreglarlo.

El principal cambio para esta nueva campaña es que Kevin está en un equipo profesional de ciclocross. Como su amigo 'Isma' Esteban. La firma Nesta, que ya apoyaba al corraliego desde hace tiempo, quería hacer una escuadra profesional de ciclocross. «Me comentaron si estaba interesado. Y dije que sí sin dudar». Así las cosas, Kevin sólo se tiene que preocupar de entrenar, descansar y cuando toque, competir. «Ahora sólo tengo que ir a coger un avión. El equipo se ocupa de todo lo demás. El año pasado tenía que hacerlo yo todo. Y eso, en el ciclocross, llega a ser muy estresante. Son cuatro meses muy intensos. Y eso quema».

Esa mala temporada pasada le sirvió a Kevin Suárez para aprender. Para tener en cuenta cosas que quizá estaba haciendo mal. «Por ejemplo, corrí mucho en carretera y a los dos meses de la temporada de ciclocross ya estaba fatigado». Así que en este curso, el comienzo ha sido mucho más suave para el cántabro. «Aunque ya he corrido en cinco carreras, una de la Copa del Mundo». El pasado domingo, en la localidad vizcaína de Elorrio, ya hizo un quinto puesto. «Pero la idea es que este comienzo de temporada sea más suave, para ir semana a semana subiendo y encontrarme mejor. A mediados de noviembre tengo dos carreras de la Copa del Mundo y ahí ya espero estar bien».

«El Nesta me propuso estar con ellos y dije que sí sin dudar. Se ocupan de todo» «Hernández, 'Isma' Esteban y Ruiz de Larrínaga. Orts está un punto por encima de todos» Equipo profesional

El calendario de la Copa del Mundo será una de las referencias del corraliego. Su objetivo para esta campaña entre la élite mundial del ciclocross suena a ambicioso. «Quiero estar al menos entre los 25 primeros en todas las carreras». A nivel nacional, la meta es «conseguir alguna victoria en las pruebas UCI que hay en España». Y su imaginación ya vuela hasta Pontevedra, a ese Campeonato de España que se celebrará a mediados de enero. «Se dice, aunque no es seguro, que el circuito será en un parque y será bastante rápido». En Cantabria, a Kevin Suárez se le verá poco en competición. El pasado 7 de octubre, corrió en casa, en ese Ciclocross de Los Corrales de Buelna en el que fue segundo detrás de Aitor Hernández. «Y estaré el 6 de diciembre en Puente Viesgo. Yo intento correr todo lo que pueda en Cantabria, pero el calendario manda».

Los rivales

Aitor Hernández, Javier Ruiz de Larrínaga e Ismael Esteban apuntan a ser los principales rivales de Kevin Suárez en sus carreras en España. Porque hoy por hoy, hay un ciclocrossista que está «un punto por encima» de todos ellos. «Felipe Orts. Los demás tenemos que intentar acercarnos a él». Si todo va como espera, el corraliego se ve «con opciones de pelear» por los puestos de privilegio.

«Hernández, 'Isma' Esteban y Ruiz de Larrínaga. Orts está un punto por encima de todos» Rivales

Llegar ya cansado a la temporada de ciclocross, problemas de asma, seguir entrenando «cuando no debía», una cabeza que llegó al límite... El curso 2017-2018 ya está olvidado para Kevin Suárez. «Esa mala temporada ha servido para cambiar algunas cosas, para aprender de errores». Con 24 años, ya mucha experiencia en el ciclocross nacional e internacional y por primera vez en un equipo que le permite centrarse sólo en su deporte, Suárez quiere dar un salto de calidad. «Si estoy bien, espero luchar por todos los podios». Al menos, en las carreras que dispute en España.