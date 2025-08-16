España se sube al podio del Europeo

Marco G. Vidart Santander Sábado, 16 de agosto 2025, 18:16 Comenta Compartir

Sextos en el pasado Europeo, cuartos en los Juegos de París... Pero ya terceros en la última edición de la Pro League. Y de nuevo terceros, esta vez en el Campeonato de Europa de este año. La selección española masculina de hockey, los Redsticks, con los cántabros Álex Alonso y Nicolás Álvarez en sus filas, se ha hecho con la medalla de bronce en el torneo que se disputa en la ciudad alemana de Mönchengladbach. España derrotó por 0-2 en el partido por el tercer y cuarto puesto a Francia, en un encuentro que siempre tuvieron controlado los de Max Caldas.

Pero el dominio de los Redsticks costó plasmarlo en el luminoso. Los dos primeros cuartos terminaron sin goles, a pesar de las oportunidades de España. Tuvo que ser en el inicio de la segunda mitad cuando los Redsticks abrieron la lata. Una internada de Bruno Font por la izquierda terminó en un pase al corazón del área gala. Marc Reyné controló la bola y disparó, pero Corentin Saunier, el meta francés, acertó a desviar la bola. Esta le llegó a Marc Recasens, que con un tiro cruzado hacía el primero de España.

Faltaba 'matar' el partido y la resolución se hizo esperar. Tras un tanto anulado a España al principio del último cuarto, a tres minutos para el final Marc Miralles se sacó un gran pase desde tres cuartos de campo para Pol Cabré. Desde la izquierda del área, centró para que Nicolás Álvarez metiera el stick para sentenciar el partido y ganar la medalla de bronce.

Las Redsticks, a por el podio

España puede certificar este domingo el Europeo con otra medalla de bronce. La selección femenina juega, a partir de las 14.30 horas, ante Bélgica por el tercer y cuarto puesto de este Campeonato de Europa.

