Galerna sobre el futuro de Astillero Elisabet Carral dejará de presidir Astillero el 1 de septiembre / S.I La presidenta de los azules, Elisabet Carral, anuncia la dimisión de su cargo para el 1 de septiembre, a lo que podría unirse la totalidad de la plantilla RAFA GONZÁLEZ SANTANDER. Miércoles, 14 agosto 2019, 08:10

Se puede decir que sobre Astillero se aproxima una galerna de proporciones desconocidas. Mientras que el club se debate, deportivamente, para eludir el descenso en la Liga ACT su presidenta, Elisabet Carral, ha comunicado a la Asociación de Clubes de Traineras en una carta su decisión de abandonar el cargo el próximo 1 de septiembre. Problemas personales parece que le han llevado a tomar esta decisión.

Pero la situación no termina en esta dimisión ya que el preparador de los azules, Miguel Ángel Ruiz Camus, y la totalidad de la plantilla también están en disposición de abandonar el club. La única posibilidad de continuidad sería que lograsen la salvación y que algunos remeros reconsiderasen la postura inicial.

El pasado fin de semana se produjo una reunión entre la presienta, Elisabet Carral, con los remeros y el preparador. Carral comunicó a la cuadrilla su decisión, si bien esta no esperaban que el lunes mandase la carta a los responsables de la ACT. «Me cuesta mucho escribir estas líneas, pero creo que son necesarias. Informaros con mucha pena que estas son mis ultimas semanas al frente de la S. D. Astillero, el día 1 de septiembre dejo mi cargo», comienza la misiva.

La carta continúa pidiendo disculpas. «Primero, pediros mis disculpas más sinceras por si en algún momento os falté al respeto o causé malestar alguno, no fue de ninguna manera de forma intencionada». A continuación, Carral agradece que la hayan permitido formar parte de la familia de la ACT. «Segundo, transmitiros mi más sincera gratitud por haberme dado la oportunidad de formar parte de esta gran familia, por vuestra paciencia y por supuesto por todo lo que me habéis enseñado y dado».

Por ultimo, la aún presidenta de Astillero añade que «ha sido un placer y me llevo conmigo grandes recuerdos y momentos. Sin más, un fuerte abrazo a todos, estoy segura de que durante mucho tiempo os echaré de menos». Una comunicación que ya ha recibido la ACT y que pone en una situación muy complicada a un equipo que se está jugando el descenso de categoría.

Para Miguel Ángel Ruiz Camus, técnico del equipo, el que haya mandado la comunicación tan pronto ha sido una sorpresa. «Sabíamos que iba a pasar, pero no de forma tan inmediata. Estamos todos mal ya que las cosas no salen como se merece nuestro trabajo. Habrá que tratar de recuperar al equipo anímicamente y darlo todo en las regatas que faltan».

Promesas incumplidas

Para el entrenador, la situación viene de largo. «La verdad es que todos estamos cansados. Cuando ascendimos todo era muy bonito y muchas promesas. Menos mal que he hecho el equipo de acuerdo a lo que teníamos, no a lo que nos prometieron, porque en caso contrario la situación sería peor. No se puede competir en igualdad de condiciones. Todo es muy bonito y luego nadie se acuerda de lo que ha prometido. Estamos en el punto de que la subvención de 2018 no la hemos cobrado aún. Siempre que se llama dicen que ya está, que no hay problema, pero el ingreso no llega. Es un cúmulo de muchas cosas que acaba minando la ilusión. Los aficionados deben estar tranquilos. Los remeros vamos a darlo todo, ya que entendemos que debe de ser así».

Restan cuatro jornadas para saber si Astillero logra la salvación o es San Pedro el que logra salir del último lugar que ocupa en la actualidad. Las regatas que restan tendrán lugar en Zarautz el próximo fin de semana, en una doble prueba que suele ser la antesala clasificatoria de La Concha, y otras dos en Galicia, donde los campos de regateo son muy caprichosos. Lo que está claro es que San Pedro querrá pescar en el río revuelto en el que se ha convertido el día a día del club de remo de Astillero.