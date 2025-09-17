El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hecher Sosa en el pesaje del Contender Series. UFC Español

Hecher Sosa se convierte en el quinto español en llegar a la UFC

El canario, a pesar de la reciente pérdida de su padre, impresionó a Dana White en su combate del Contender Series contra Mackson Lee y se aseguró un contrato

David Hernández

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:00

Las artes marciales y las MMA cada vez encuentran mayor representación española en un deporte que está en constante crecimiento. Prueba de ello ocurrió la madrugada del miércoles con Hecher Sosa como protagonista, ya que obtuvo su ansiado contrato con la UFC tras derrotar a Mackson Lee en la sexta edición de las Contender Series. El combate se resolvió a los puntos por decisión unánime y el luchador canario logró vencer a un oponente que estaba invicto para establcer su 14-1 personal. El triunfo tuvo un componente emocional, ya que Sosa perdió a su padre el día del pesaje y le dedicó su ansiado sueño, una gesta que ya anticipó que lograría por él.

Esta actuación convierte al peleador canario en el quinto español en aterrizar en la compañía de Dana White, la más grande del mundo de las artes marciales. Sosa se une a los hermanos Topuria, Joel Álvarez y Dani Bárez como miembros de UFC y buscará construir un legado como hizo el primero de ellos.

La compañía española de artes marciales mixtas, WOW, que está impulsada por Ilia Topuria, tiene como campeón de peso gallo a Sosa, que ha logrado parte de su trayectoria gracias al impulso del hispanogeorgiano. Los españoles que ya estaban en UFC llegaron mediante un ranking o méritos obtenidos en otras disciplinas. En el caso de Bárez, su futuro está en el aire al no tener un gran desempeño en las dos peleas que tuvo, pero tanto los hermanos Topuria como Álvarez tienen todavía mucho futuro por delante.

Diez años de intentos

Para Sosa este éxito se produce algo tarde, ya que fueron más de 10 años de intentos; muchos le decían que era imposible, pero él no se rindió. Esta mentalidad, sumada a las circunstancias personales que envolvían la pelea, convencieron a Dana White. «Respeto muchísimo tu fortaleza. Te voy a dar la oportunidad de que le demuestres a tu familia y a la gente de lo que eres capaz en la UFC. La vida puede ser muy dura y ponerse muy fea, pueden pasar cosas muy malas, pero no todos son capaces de superarlo así», declaró el dueño de la compañía al final del evento.

De todos los españoles presentes, el 'Guanche Warrior' es el primero que llega a la compañía mediante la vía del Contender Series. Esta modalidad consiste en un evento dirigido por Dana White en el que los peleadores con mejor desempeño esa noche obtienen un contrato con la UFC. Este miércoles obtuvieron dicha firma junto a Sosa, Iwo Baraniewski, Tommy Gantt y Cody Chovancek, de entre los diez luchadores que combatieron.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y Rozalén actuarán en la cueva de El Soplao
  2. 2

    El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026
  3. 3

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  4. 4

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  5. 5

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  6. 6

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  7. 7 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  8. 8 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  9. 9

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  10. 10

    Nueva vida para La Picota de Piélagos con la plantación de casi 10.000 árboles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Hecher Sosa se convierte en el quinto español en llegar a la UFC

Hecher Sosa se convierte en el quinto español en llegar a la UFC