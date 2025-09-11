El IMD de Santander abre el martes el plazo de inscripción para el nuevo curso El programa consta de 42 actividades y escuelas con un total de 7.415 plaza

Aser Falagán Santander Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:11 Comenta Compartir

El Instituto Municipal de Deportes de Santander comenzará el curso en tres semanas, en concreto el 1 de octubre, y lo hará con 42 actividades (16 escuelas, 22 cursos trimestrales y cuatro campus semanales) para las que ofrece un global de 7.415 plazas. El plazo de inscripción, limitado a un máximo de cuatro actividades, se debe formalizar a través de la web santanderdeportes.com. Se abrirá el martes 16 y se cerrará el lunes 22. Cuatro días después, el viernes 26, se publicarán las listas de admisión y en caso de que resten plazas libres se permitirá solicitar más actividades sin tener en cuenta ese cupo de cuatro.

Las escuelas deportivas, destinadas a jóvenes de entre tres y 16 años, se impartirán en ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, bolos, gimnasia rítmica, hockey, natación infantil, pádel, patinaje artístico, piragüismo, tenis de mesa, tenis infantil, voleibol y fútbol. Esta última ya muy veterana y dirigida por Emilio Amavisca desde que tomó el relevo de Laureano Ruiz, es la más demandada y tiene por sí misma una gran actividad y solera.

Los campus semanales multideporte, que de nuevo se articulan coincidiendo con las vacaciones escolares (del 27 al 31 de octubre de 2025 y del 16 al 20 de febrero de 2026), tendrán lugar en el Complejo Deportivo Ruth Beitia, en La Albericia.

En cuanto a los cursos, en este caso no destinados exclusivamente a menores –sí en algunas modalidades–, se destinarán esta temporada a aikido, aerostep, aerostep latino, yoga, pilates suelo y pilates espalda, acondicionamiento físico, gimnasia para mayores, natación adultos, tenis adultos, pádel adultos, cross training, espalda sana, gap, aquagym, aquagym y gimnasia terapéutica, golf (específicos para adultos y público infantil), escalada (también para adultos y menores de forma separada) y vela.

Además de las instalaciones municipales de La Albericia, las actividades tendrán lugar en los diferentes pabellones polideportivos de la ciudad y estará gestionadas no solo este ejercicio por una empresa privada, Sedena, tras el concurso público convocado del que ha resultado ganadora. Así lo anunciaron ayer la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, y el director del IMD, Raúl Ruiz.