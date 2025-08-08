Laura Abascal se impone en el Memorial Ortiz Tercilla

Borja Cavia Santander Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Laura Abascal llega a tiempo para el Regional. La de La Cavada lleva jugando bien todo el año, pero en los últimos días ha acelerado de cara a una de las citas del año, algo que demostró ayer al imponerse en el Memorial Ortiz Tercilla por delante de Marta Castillo, a la que derrotó por un solo bolo de margen.

La cita, más allá de lo que ocurriera sobre la bolera, servía para recordar un año más a la gigante figura de Marcelino Ortiz Tercilla, que en la época en la que horarios, resultados, clasificaciones y programación eran cosa de la prensa escrita, desde El Diario Montañés funcionó como un reloj suizo en cada competición bolística. Un periodista que forma parte de la historia de los bolos y cuyo recuerdo permanece vivo cada año en El Verdoso gracias a la categoría femenina, en la que cada torneo que pasa hay que hacer más bolos que en el anterior para clarificarse.

Con una Iris Cagigas en racha, la competición se dirimía sin semifinales, lo que iba a obligar a las últimas protagonistas de los cuartos de final a enfrentarse a los elevados registros de sus predecesoras. La cita era, además, el último asalto antes del Campeonato Regional que se disputará el próximo domingo en la bolera de Las Fraguas.

Ya en el primer concurso de la tarde Rebeca Bustara marcó un alto ritmo con sus 145 bolos. Fue una sesión bolística de contrastes, de altas boladas y de registros bajos en la que el último turno fue para Cagigas y Marta Castillo, que además de a los palos de la de Mazcuerras se enfrentaban a los 149 derribados por Laura Abascal. Un reto para dos jugadoras en racha que finalizó con la corraliega avanzando a la final tras superar a Bustara por dos palos. La de Deva, ganadora un día antes en la misma bolera del Ciudad de Santander, se quedó en 133.

Las últimas ocho manos fueron un duelo entre dos jugadoras de alto nivel, separadas por apenas dos bolos y con Castillo como favorita dado su estado de forma en los últimos días. Más allá del buen juego de ambas, la final estuvo dominada por la emoción por la cercanía de registros entre ambas. Un margen escaso que se resolvió en favor de Abascal gracias a un solo bolo de diferencia. La de Camargo fue mejor en el registro parcial, pero en el global la de La Cavada se llevó el gato al agua en una tarde siempre emotiva que sirvió para rendir homenaje a una figura única dentro del mundo de los bolos.

