Todo listo para que arranque la ARC Astillero y Pedreña reman en la bahía santanderina durante la Bandera Bansander del año pasado. / Roberto Ruiz Tres traineras cántabras competirán en la primera categoría, mientras que otras dos lo harán en la segunda Santander Viernes, 14 junio 2019, 07:30

La Liga ARC comienza su andadura con la celebración este fin de semana de dos regatas de primera y segunda categoría, con la implicación que ello supone para cinco clubes cántabros que afrontan una nueva temporada. Tres traineras, Pedreña-Dynasol, Camargo e IRC Santoña, competirán en la primera categoría, mientras que Castro-Santullán y A.N. Castro lo harán en la segunda. Las traineras regionales tienen objetivos distintos en este curso. Por su parte, en la pretemporada se han producido resultados muy variables. En el caso de Pedreña los responsables del club confían en que pueden estar en la zona alta de la clasificación y que los resultados de pretemporada no son indicativos, ya que entienden que esas regatas están para hacer pruebas y comprobar cómo se progresa con los entrenamientos de invierno.

Camargo también ha presentado sus credenciales en algunas de las regatas. La más reciente ha sido la Bandera Sotileza, donde alcanzó la segunda plaza, lo que le sitúa como un bote que puede complicar las cosas a cualquier rival. Además cuentan también con el aval de los buenos resultados logrados en bateles y trainerillas.

CATEGORÍAS Clubes ARC 1 Arkote, Camargo, Deusto, Donostiarra, Getaria, Hibaika, Lapurdi, Pedreña- Dynasol, San Juan, IRC Santoña, Zarautz, Zumaia. Clubes ARC 2 Bermejo, Elantxobe, Castro- Santullán, A.N. Castro, Portu-Deusto, Getxo, Hondarribia, Mutriku, Orio, Portugalete, San Juan B.

Por otro lado, IRC Santoña también luchará por conseguir un rédito que asegure su presencia en la categoría. No resultará una empresa fácil, pero ha trabajado con mucha constancia en la campaña de invierno y ahora lo debe refrendar con un rendimiento que no le haga pasar apuros en la categoría. Para estas tres traineras regionales parece que el mayor peligro puede llegar de botes como Getaria, Arkote, San Juan y Zarautz. En la segunda categoría la presencia de Castro-Santullán y Actividades Náuticas Castro dibuja un escenario diferente. Por un lado, la cuadrilla de 'La Marinera' recupera muchos remeros canteranos que han regresado de otras bancadas y se presenta como un candidato al play off para el ascenso. Por otro, A. N. Castro tiene objetivos diferentes y quiere que una cuadrilla muy joven y en formación adquiera experiencia para buscar resultados a medio plazo más que de forma inmediata.

Doble jornada

El calendario ha deparado que el comienzo para el grupo de primera sea a doble jornada en aguas de Pasajes de San Juan, mientras que los del segundo debutarán en Erandio el domingo. La primera regata tendrá lugar en aguas de la bocana del puerto de Pasajes, a partir de las 12.00 horas, en una prueba contrarreloj individual con cuatro largos y tres ciabogas en un campo de regateo en el que las traineras tomarán la salida hacia el interior del puerto, para realizar las ciabogas uno y tres y tomarán rumbo hacia la parte exterior del mismo, donde realizaran las maniobras 2 y 4. La baliza de salida y meta estará ubicada en la zona central del campo de regatas. Los barcos estarán divididos en dos grupos de seis embarcaciones y la salida se efectuará de minuto en minuto. El domingo a las 12.30 horas los barcos afrontarán la segunda regata en una prueba diseñada en línea con cuatro calles y seis largos con cinco ciabogas. Esta regata se desarrollará en la zona interior del puerto de Pasajes.

La segunda categoría debuta el domingo a partir de las 17.00 horas en la Bandera de Erandio. Una prueba diseñada con la modalidad de contrarreloj de cuatro largos y tres ciabogas. Las embarcaciones bogarán divididas en dos grupos, uno de seis y otro de cinco traineras.