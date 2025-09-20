Lolo Lavid triunfa en el Torneo de San Cipriano en Panes

Lolo Lavid redondeó ayer en Panes su buena temporada con un trofeo, el que se llevó al imponerse en el Torneo de San Cipriano disputado ... en la bolera de La Plaza de la localidad asturiana. El de Las Fraguas cimentó su triunfo en un gran concurso de cuartos para doblegar en la clasificación final a Víctor González.

Tras el experimento del pasado año, en el que el torneo se dirimió por un sistema de puntos en el que los tiempos se acortaban y que dejó división de opiniones, esta vez la resolución de la cita iba a ser a la manera tradicional, es decir, arrastrando desde el primer bolo derribado en cuartos hasta el último lanzado en la final. Antes de eso los aficionados asturianos tenían un entremés de lujo, un desempate que bien podía ser una final entre Víctor González y Manuel Domínguez, un duelo en el que el primero era el rival a batir y en el que, como ocurre en los grandes campeonatos de otros deportes, existía la opción de que el favorito se quedara fuera a las primeras de cambio, una opción que a medida que avanza la competición es más complicada. La eliminatoria fue de las duras, de las que necesitan de mucha madera para triunfar. Al final el de Guarnizo se llevó el gato al agua y avanzó con 74 bolos por 70 de su rival.

Llegados los cuartos de final el aldabonazo lo dio Lolo Lavid, que con 151 bolos dio un paso de gigante para llegar a rondas postreras. Un emboque impulsó el buen juego del de Las Fraguas, que avanzó de ronda con 23 bolos de ventaja sobre Víctor, lastrado por dos quedas, y 26 y 29 respectivamente sobre Luis Vallines y Rubén Túnez. Por el camino quedaron José Manuel González, también con dos quedas, Adrián Díaz, con queda, nula y emboque, Jonathan García y Diego Díaz.

Con Vallines y Túñez lejos de hacerle sombra, Lolo tuvo la complicada tarea de resistir el asalto al liderato de un jugador que cuando ve presa no duda en hincar el diente. El de la Bolística tuvo su principal reto en semifinales, donde Víctor se fue hasta los 139 bolos, aunque Lavid aguantó el envite y, con 128, entró en la final con once palos de ventaja. No fue el mejor inicio para el de Peñacastillo, que en la primera parte del concurso no acertó de birle, perdió un lanzamiento en la caldera y no impuso un fuerte ritmo a un rival que siempre jugó con la ventaja que tenía.

El tramo final sólo sirvió para que Lolo ampliara ventaja y para que Víctor no pudiese agarrarse a la pelea por la victoria. 103 para Víctor en la final, 113 para la primera victoria de año de Lavid.