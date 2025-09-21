María Pérez: «Los oros saben a gloria pero me da un poco de vértigo»

Javier Varela Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:42 Comenta Compartir

María Pérez era la imagen de la felicidad a su llegada a España. La marchadora española ha conseguido en los Mundiales de Tokio lo que parecía imposible, repetir ese doblete de los 20 y 35 kilómetros que firmó en los Mundiales de Budapest 2023 para convertirse en tetracampeona del mundo y en la reina absoluta de la marcha. «Me da un poco de vértigo si pienso lo que he hecho», fueron sus primeras palabras tras regresar en la tarde noche de este domingo a España.

La granadina confesó que «llevo unos cuantos años a full y este año tenía un reto muy importante como era hacer el 20 y el 35, porque era la última vez que se iban a hacer ya que en noviembre empiezan las nuevas distancias, así que estaba con muchas ganas y la verdad es que ha salido mejor de lo que esperaba».

María Pérez, con sus dos medallas en Tokio y las dos que logró en Budapest hace dos años, se ha convertido en la única atlela capaz de repetir un doblete en dos Mundiales consecutivos. Un hito que sólo habían conseguido hasta ahora tres atletas masculinos que son leyendas del deporte: Carl Lewis, Mo Farah y Usain Bolt. Una situación que a María le pone «de los nervios, porque al final son nombres que son referentes del deporte en general y estar ahí con ellos...». En un toco reivindicativo, María confesó que en el avión había dicho «que siempre tiene que haber un hombre y una mujer y yo he tenido la suerte de ser la primera».

Las dos medallas de oro conseguidas en los 20 y 35 kilómetros marcha le «saben a gloria» porque acabó «bastante tocada». «Se notó mucho la humedad y la verdad es que las dos medallas me saben a gloria, porque nunca esperas repetir». afirmó Pérez.

Y después de el éxito de Tokio, María ya piensa en los próximos retos. «El objetivo principal son los Juegos de Los Ángeles (2028), pero el año que viene tenemos Europeos en Birmingham en la nueva distancia la media maratón y espero estar», concluyó la atleta española sin perder la sonrisa y antes de ser manteada por su familia y amigos y de atender a varios aficionados que quisieron hacerse fotos con ella.

