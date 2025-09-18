Marta Castillo y Andrea Gómez se citan en la final del PRC

Marta Castillo y Andrea Gómez jugarán esta tarde la final del torneo del PRC que se disputa en Polanco después de derribar 152 y 140 ... bolos respectivamente. Ambas se medirán esta tarde con el marcador arrancando de cero. Tras la victoria del día anterior de Judit Bueno en San Vicente sobre Marta Castillo, la corraliega quería redondear una temporada histórica alzando un torneo que se mantiene como uno de los clásicos del curso. Con un elenco de lujo en el que las ocho protagonistas eran capaces de superar los 140, abrieron la tarde Naomi Solórzano y Noemí Pelayo, que ya estuvieron compitiendo entre las mejores en el Torneos de Maestras y que en Polanco pusieron el primer corte en los 140 bolos derribada por la de Camargo.

A partir de ahí, con la necesidad de no fallar para llegar al día de hoy, fue Andrea Gómez la primera en superar esos 140 antes de que saltaran al corro las dos favoritas, Iris Cagigas y Marta Castillo. El alto ritmo de la corraliega, que ha arrasado esta temporada al ganar los cuatro grandes campeonatos, le colocó rápidamente en ritmo de avanzar a la final, mientras que Cagigas no pudo desplegar su mejor juego en una bolera exigente y no estará en las últimas ocho tiradas al no pasar de los 134 bolos. Por el camino también se quedó, con la misma cifra, Laura Abascal, mientras que completaron la clasificación Judit Bueno con 130, Rebeca Bustara con 121 y Naomi Solórzano con 120.

Esta tarde llegará la resolución en ambas categorías. Antes, a las 15.30, los jugadores de Primera tirarán sus cuartos de final, para los que están citados Iván Gómez, Alberto Díaz, Luis Vallines, Jesús Salmón, Manuel Domínguez, Óscar González, Carlos García y Víctor González. Posteriormente Castillo y Gómez jugarán la final femenina, antes de que los dos mejores de la primera parte de la sesión bolística disputen la masculina. Un torneo en el que Carlos y Víctor parten como favoritos en un nuevo duelo entre ambos esta temporada, más allá de que el formato del torneo, en el que pasan los dos mejores a la final y la misma empieza de cero, abre el abanico para que puedan darse sorpresas.