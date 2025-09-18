El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Andres Gómez y Marta Castillo se saludan en el corro. Sane
Bolos

Marta Castillo y Andrea Gómez se citan en la final del PRC

La corraliega y la de Casar disputarán en Polanco la fase decisiva antes de la masculina después de derribar ayer 152 y 142 bolos respectivamente

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

Marta Castillo y Andrea Gómez jugarán esta tarde la final del torneo del PRC que se disputa en Polanco después de derribar 152 y 140 ... bolos respectivamente. Ambas se medirán esta tarde con el marcador arrancando de cero. Tras la victoria del día anterior de Judit Bueno en San Vicente sobre Marta Castillo, la corraliega quería redondear una temporada histórica alzando un torneo que se mantiene como uno de los clásicos del curso. Con un elenco de lujo en el que las ocho protagonistas eran capaces de superar los 140, abrieron la tarde Naomi Solórzano y Noemí Pelayo, que ya estuvieron compitiendo entre las mejores en el Torneos de Maestras y que en Polanco pusieron el primer corte en los 140 bolos derribada por la de Camargo.

