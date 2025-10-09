Con 37 medallas al cuello

La expedición cántabra a la disputa de la primera edición de la Copa de España de Krav Maga volvió con las maletas llenas. Una participación ... que califican de «éxito total», tras la consecución de 37 medallas en una competición -organizada por la Federación Española de Lucha- celebrada en el Luchódromo de León el pasado sábado. En concreto, se llevó a cabo en las modalidades Técnica, Combate Defensa y Combate Libre, en donde cien competidores se disputaron las medallas en peleas «muy igualadas y con gran deportividad por parte de todos» los participantes en la cita.

El club Krav Maga Cantabria, representando a la selección cántabra de la Federación autonómica de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas, optaba a conseguir un total de 37 medallas. Y lo clavó, cumpliendo con la fuerte apuesta en cuanto a metales: en concreto, fueron 31 oros y seis platas las que se han traído de vuelta a casa. Sin duda, un buen y pesado botín.

Los peleadores cántabros lograron, además, finalizar en el primer lugar del medallero, tanto por comunidades autónomas como por equipos a nivel nacional: «Un éxito sin precedentes para Cantabria», resaltan en un comunicado.

El equipo montañés estuvo formado por el entrenador, Enrique Oliva, veinte competidores y cuatro árbitros. Todo el trabajo de preparación intensiva realizado durante los últimos meses por el grupo ha dado sus frutos en forma de medallas. Después de los éxitos cosechados, ahora toca prepararse para el Campeonato de Europa, que se disputará el año que viene. Dentro del equipo hay varios campeones del mundo, de Cantabria y de España en sus respectivas categorías, que esperan tocar metal también en la cita continental.