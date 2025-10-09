El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Expedición cántabra a la Copa de España.
Artes marciales

Con 37 medallas al cuello

La selección cántabra de Krav Maga regresa de la Copa de España, celebrada en León con un gran botín

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

La expedición cántabra a la disputa de la primera edición de la Copa de España de Krav Maga volvió con las maletas llenas. Una participación ... que califican de «éxito total», tras la consecución de 37 medallas en una competición -organizada por la Federación Española de Lucha- celebrada en el Luchódromo de León el pasado sábado. En concreto, se llevó a cabo en las modalidades Técnica, Combate Defensa y Combate Libre, en donde cien competidores se disputaron las medallas en peleas «muy igualadas y con gran deportividad por parte de todos» los participantes en la cita.

