Neco Gómez, campeón de España de Segunda. SANE
Bolos

Neco Gómez firma su doblete

Tras ganar hace quince días el Regional de Segunda, el de Casar de Periedo se impuso en el Nacional por delante del bolista juvenil Javier Esquinas

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Neco Gómez demostró ayer ser el dominador absoluto de la Segunda categoría. Campeón Regional hace dos semanas en Borleña, el de Casar de Periedo refrendó ... ayer su gran temporada al imponerse en el Campeonato de España disputado en Sierrapando por delante de Javier Esquinas con una ventaja de nueve bolos.

