Neco Gómez firma su doblete

Neco Gómez demostró ayer ser el dominador absoluto de la Segunda categoría. Campeón Regional hace dos semanas en Borleña, el de Casar de Periedo refrendó ... ayer su gran temporada al imponerse en el Campeonato de España disputado en Sierrapando por delante de Javier Esquinas con una ventaja de nueve bolos.

El torneo fue de esos maratonianos, de los que comienza un sábado a primera hora y finaliza con el ocaso del domingo. Casi 24 horas de bolos en los que sobre la arena había jugadores veteranos como Ricardo González, Mario Herrero o Cristian Velo y jóvenes promesas como Raúl Zurita, autor de tres emboques en la misma mano en el Regional, Javier Esquinas o Neco Gómez. Dominador con rotundidad en la cita cántabra, Gómez era el favorito frente a su rival en la final de Borleña, Javier Vierna.

El de Beranga, sin embargo, se quedó fuera tras las dos primeras vueltas al no poder pasar de los 106 y los 119 en sus dos vueltas. 225 palos que le dejaban lejos del corte que marcó Fran Llama con 234, a su vez una distancia sideral con el líder, un Neco Gómez muy sólido que llegó a cuartos con 266, doce más que Javier Esquinas, que había logrado el Nacional juvenil hace apenas una semana. En un accidentado concurso por culpa de la lluvia el de Sobarzo tomó la delantera tras derribar 137 bolos, lo que le hizo avanzar con siete de margen sobre Neco, once sobre Pedro González y dieciséis sobre Cristian Velo.

Trasladados a la Severino Prieto por la lluvia, González y Velo no pudieron hacer frente a los dos líderes, que intercambiaron posiciones después de que Neco recuperase su regularidad habitual y Esquinas se dejase bolos por el camino. Era una final a dieciséis manos, un cara a cara entre la solidez de uno y la explosividad del otro, el campeón regional de la categoría contra el mejor juvenil del Nacional.

La final la disputaron ambos de poder a poder, sin que la presión hiciera mella en su registro. Tras las ocho manos Neco supo mantener su ventaja y, pese a sumar dos menos que su rival en la final, firmó su doblete en 2025.

El Torneo de San Mateo tuvo que ser aplazado por la lluvia cuando habían realizado su tirada de cuartos de final seis jugadores. La competición se reanudará el próximo jueves a partir de las 16.00 horas.