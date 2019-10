Bolos Óscar suma ante Víctor su séptimo Torneo Bahía de Cádiz Víctor, Óscar, Jaime Ríos y Noel Gómez, este sábado en Cádiz Supera al astillerense en una final en la que entró con once bolos de ventaja. El de Liérganes se lleva el último torneo del Circuito 2019 BORJA CAVIA Santander Domingo, 13 octubre 2019, 09:15

Óscar no perdona en Cádiz. El Junco sumó su séptimo triunfo en tierras gaditanas y se coronó en la Avenida de Portugal al ganar su séptimo Bahía de Cádiz. Lo hizo tras doblegar a Víctor en una final a la que llegó con once palos de ventaja.

Para muchos era el final de curso y para otros el preludio a colgar las bolas la semana que viene en Bielva. Una oportunidad para despedirse con buen sabor de boca del curso y para todos los cuartofinalistas, salvo Óscar, la oportunidad de estrenar su palmarés en la Tacita de Plata. Y es que el de Liéganes no solo defendía título, sino que tenía la oportunidad de igualar a Salmón como el más laureado del torneo.

En los cuartos de final Óscar y Víctor no querían sorpresas. Saltaron los últimos a la arena, sabían que sus rivales no habían marcado un corte alto y comenzaron a marcarse desde las primeras bolas. Con el sumar a su palmarés uno de los pocos trofeos que le quedan por ganar, el de Peñacastillo sin embargo no mostró el juego que le ha llevado a ser el mejor desde julio hasta la fecha y lo superó un Óscar que ya había marcado el camino en sus primeras ocho manos en Cádiz en las que derribó 141 bolos.

Al final el de Hermanos Borbolla se colocó en cabeza con 138 palos, once más que Víctor y una sustancial ventaja de cara a la gran final, en la que se arrastraban los bolos.

Antes, los otros seis bolistas no habían podido mantener el buen tono del primer día de competición. Con numeroso público en la bolera del Centro Cántabro, la tercera plaza fue para Jaime Ríos, que derribó 123 palos. Con él tiró Noel Gómez, que con 121 se quedó cuarto.

La primera parte de la tarde fue discreta en cuanto a juego. Los días de viaje se acumulan en las espaldas de los jugadores y los bolos no cayeron como el jueves. José Manuel González, David Cecín, Javi Platas y Raúl Pérez completaron los cuartos sin brillo, aunque con el mérito de haberse plantado en la fase final del torneo.

En la final el de Liérganes tampoco dio opción a su rival. Pese no haber completado su mejor mes de septiembre, Óscar quería acabar el curso con un buen sabor de boca y lo hizo en uno de sus territorios favoritos, que no son pocos. Con el lastre de dos bolas quedas, Víctor no pudo recortar distancias e incluso llegó a raya alta con más desventaja de la inicial. Al final la diferencia fue de 28 palos a favor del Junco, que acaba el curso con victoria.