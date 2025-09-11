El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jon Míguez.

Jon Míguez

Boxeo
«Tenía que parar; si seguía así, iba a terminar dejando el boxeo»

Un año después de su último combate y superada ya su lesiónde espalda, el castreño prepara su regreso, previsto para noviembre

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:04

Jon Míguez (Castro Urdiales, 27 de noviembre de 1996) está de vuelta. Cuando está a punto de cumplirse un año de su último combate, ... quien fue aspirante al campeonato de Europa del peso wélter no renuncia a volver a asaltarlo. Pero por el momento ya a salida de una difícil etapa en la que los dolores de espalda le pusieron muy complicado no ya el boxeo, sino el día a día. Superada la lesión (una hernia discal que provocaba una escenosis de canal) que le ha mantenido un año inactivo, pero que ya arrastraba cuando en abril de 2024 buscó el cinturón europeo en Francia, hace dos semanas comenzó a entrenar de nuevo a buen nivel. Good Boy (18-1-1, 8KO) tiene la vista puesta en noviembre, cuando tiene previsto reaparecer en Bilbao en una fecha exacta aún por determinar.

