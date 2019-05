Remo-Traineras Pedreña, Camargo y Santoña comenzarán a bogar en la Liga ARC1 el 15 de junio en aguas de Pasajes Las traineras de Pedreña, que repite, Santoña y Camargo serán las representantes cántabras en la Liga ARC1 esta temporada. / DM . Los tres barcos cántabros se preparan para una temporada, con 17 regatas, en la que unos han puesto la vista en la ACT y otros en la permanencia DM . Santander Martes, 14 mayo 2019, 17:37

Se aproxima la temporada de traineras en el norte de España y los clubes cántabros calientan motores para una temporada ilusionante y llena de objetivos para todas bancadas. En la máxima categoría, la Liga ACT, en la campaña que se avecina veremos el regreso de Astillero a una competición muy exigente y en la que bogan las mejores traineras del norte de España y en la que los de la San José van a tener que pelear mucho para conseguir la permanencia.

Ya en la segunda división, lo que se conoce como la ARC1, habrá tres botes cántabros en liga. Pedreña, que un año más remará en esta competición y las traineras de Camargo y Santoña, que en el verano de 2018 consiguieron el ascenso. Los tres barcos cántabros se verán las caras con Arkote, Deusto, Getaria, Hibaika, Zarautz, Zumaia, Lapurdi, Donostirarra y San Juan, estos dos últimos descendidos de la máxima categoría a finales de la temporada 2018 y por lo tanto favoritos a estar entre los mejores en esta ARC1.

La ARC 2, la tercera categoría, este año ha visto reducida su inscripción a once traineras -Bermeo, Elantxobe, Portu-Deusto, Getxo, Portugalete, Castreña, AN Castro, Mutriku, Hondarribia B, Orio B y San Juan B- tras registrarse las bajas de última hora de San Pedro B, Lutxana y las traineras cántabras de Laredo y Colindres. Esta tercera categoría tendrá 13 regatas, la primera en aguas de Erandio (Vizcaya) el 16 de junio y la última en Colindres el 24 de agosto, que aunque su tripulación no disputará la liga, la localidad será escenario de la regata que cerrará la liga regular. Los días 25 y 31 de agosto se disputará el 'playoff' de ascenso o permanencia en escenario aún por determinar.

Calendario de la Liga ARC1 15 junio: Pasajes de San Juan 16 junio: Pasajes de San Juan 22 junio: San Juan de Luz 23 junio: Elantxobe 29 junio: Baiona 6 julio: Arkote 13 julio: San Sebastián 20 julio: Pedreña 21 julio: Hibaika 25 julio: Lekeitio 27 julio: Santoña 3 agosto: Camargo 4 agosto: Getaria 11agosto: Zumaia 15 agosto: Castro Urdiales 17 agosto: Zarautz 18 agosto: Pedreña 24 agosto: Bilbao