Jon Míguez. Roberto Ruiz

Jon Míguez

Boxeador
«Pensé varias veces en la retirada, pero cuesta mucho dejarlo»

El castreño está de vuelta tras un combate que marca una nueva etapa una vez superada su lesión

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El sábado por la noche el pabellón bilbaíno de La Casilla fue testigo del regreso a los cuadriláteros de Jon 'Good Boy' Míguez (Castro Urdiales, ... 27 de noviembre de 1996), que tras su victoria ante el veteranísimo Christian Danilo Guido luce ahora una estadística de 19-1-1 en el peso wélter. Quiere ir «paso a paso», pero no puede evitar imaginarse de nuevo entre los mejores.

