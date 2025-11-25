El sábado por la noche el pabellón bilbaíno de La Casilla fue testigo del regreso a los cuadriláteros de Jon 'Good Boy' Míguez (Castro Urdiales, ... 27 de noviembre de 1996), que tras su victoria ante el veteranísimo Christian Danilo Guido luce ahora una estadística de 19-1-1 en el peso wélter. Quiere ir «paso a paso», pero no puede evitar imaginarse de nuevo entre los mejores.

-Se le vio muy emocionado al terminar el combate...

-Sí, porque si en enero me dicen si iba a seguir boxeando, hubiera dicho que probablemente no. No solo por lo físico, sino por lo mental. Pero al final me operé en marzo y poco a poco me fui encontrando mejor. Estoy contento, he entrenado muy duro y ya tenía ganas de volver a competir y volverme a encontrar a mí mismo; de sentirme boxeador.

-¿Cómo se ha fraguado el retorno a la competición?

-En abril empecé a entrenar una vez a la semana para comenzar a moverme un poco y a finales de agosto ya lo he hecho en Bilbao con la intención de volver. Cuando la velada de La Casilla ya estaba organizada se lesionó un compañero y me invitaron.

-¿Pensó mucho en la retirada?

-Sí, bastantes veces. Ha estado muy cerca, pero llevo mucho tiempo y cuesta dejarlo. Además, tengo 28 años y mira hasta dónde he llegado, así que quiero seguir intentándolo.

-Fue una victoria muy cómoda ante un rival modesto. ¿Lo importante era el regreso?

-Después de tanto sin pelear me aconsejaban un rival que me sirviera de rodaje. Me hubiera gustado dar un buen espectáculo, pero me quedo con lo bueno, que es que estoy de vuelta. No me he hecho daño, el lunes por la mañana ya he entrenado y espero que salga pronto otra pelea.

-Su combate precedía a otros tres con cinturones en juego. El último, el de Jon Fernández. ¿Pensaba: 'Yo debería estar ahí, cerrando la velada o casi'?

-No, para nada. Yo lo que pensaba era en mi rival y en brindar un buen combate al público. No fue así, porque fui buscando todo el rato la pelea, pero el adversario buscaba lo normal, sobrevivir, y yo lo entiendo. Pero ha sido una pelea más, otra experiencia y un paso para intentar volver a combatir lo antes posible.

-Después de haber sido campeón de España y aspirante al cinturón europeo, será imposible no imaginarse en combates de mayor cartel, frente a otros rivales y buscando un cinturón...

-Sí, claro. Yo estoy con esas expectativas de volver al lugar donde lo dejé. Vengo de pelear campeonato de Europa con gente con un récord de 29-0, como David Papot, así que mentalmente esto es como volver a empezar. Pero es lo normal. Ahora, poco a poco, estoy volviendo a progresar, entrenando con ganas y esperando poder pelear lo antes posible

-Y, de paso, ranquearse...

-Eso es. Al estar un año inactivo te eliminan de Boxrec, pero ahora ya estoy otra vez en listas. Por eso quiero otra pelea pronto y, después, lo que vaya saliendo. No me he marcado un objetivo claro, sino volver a boxear cuanto antes.

-Eso es lo que toca decir, pero ¿seguro que no piensa en volver a luchar por un cinturón?

-Claro, eso son cosas que están ahí pero tengo que ir paso a paso. Me he encontrado bien y ese era el primero. Ahora, a seguir progresando.

-Su regreso en Bilbao, sus combates en Santander... ¿Para cuando una gran velada en Castro, donde ya ha peleado, pero no con los grandes carteles de otras citas?

-Sería la leche poder pelear en casa, pero no sé si un recinto como Riomar o el Peru Zaballa podrían albergar gran velada. Yo creo que sí, pero de todas formas, allí donde me llamen, yo voy a estar listo.

-¿Se ha quedado con ganas de una revancha, o dos, frente a David Papot y Jordy Weiss?

-Yo soy boxeador y estoy listo para pelear con quien me digan. Lo que quiero es boxear.