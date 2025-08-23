La primera gran oportunidad para Astillero

Con dos regatas de por medio -la de hoy en Ondárroa y la de mañana en Guetaria- hay muchas combinaciones posibles. Pero la más ... directa es una y se puede producir hoy en aguas vizcaínas. Astillero queda en la regata por delante de Donostiarra y Hondarribia. Fin de la historia. Las azules serían matemáticamente equipo de la Liga Euskotren la próxima temporada. La permanencia, el gran objetivo en este primer curso en la élite del remo, estaría conseguida.

Astillero lo tiene todo en la mano. Las cántabras, quintas en la clasificación, tienen nueve puntos de ventaja sobre Donostiarra, la trainera que ahora mismo ocupa puesto de playoff de permanencia. Y doce sobre Hondarribia, el colista de la categoría y en descenso directo. Y en una regata, la máxima diferencia de puntos es '+7', los ocho que se lleva el ganador y el punto que suma el último clasificado. Es decir, ni ganando Donostiarra u Hondarribia y con las azules en la última plaza, enjugarían hoy la renta de las cántabras. Tal y como ha ido la temporada y con la diferencia que demuestran en cada regata los cuatro barcos que suelen bogar en la segunda tanda -Donostia Arraun Lagunak, Orio, Tolosaldea y Zumaia- esa hipótesis suena a muy complicada.

Y por si fuera poco, están las dinámicas. Las azules miran hacia arriba en las últimas regatas, han escalado a la quinta plaza a costa de Hibaika y vencen ya de forma más asidua en su tanda. De los tres de abajo, es quizá Donostiarra la que está en mejor momento, ya que ha metido a Hondarribia en la última plaza que las de la capital guipuzcoana habían ocupado durante buena parte del curso. A todo eso hay que añadir que Astillero está minando la moral de sus rivales, al imponerse a ellos en las regatas recientes en el último metro.

«Se ha notado en esta semana que los rivales directos están más lejos. Ha habido opción de trabajar más tranquilas», señala Sara Vázquez, la entrenadora de Astillero, que remarca esa opción más viable para lograr el primer gran objetivo. «Quedar por delante», de Donostiarra y Hondarribia. Si se logra hoy eso en Ondárroa, la regata de mañana en Guetaria servirá como fin de fiesta. «Si lo conseguimos hoy, el domingo a disfrutar».

La previsión de la mar es buena para el fin de semana. «Con nada de ola», apunta. A la vez que amarrar el gran objetivo, hay otro. La quinta plaza que se ostenta actualmente, con Hibaika a un solo punto. «A ver si lo mantenemos. Sería para enmarcar», añade Sara Vázquez. La primera oportunidad es hoy. Un día que puede ser de lo más grande para la trainera femenina de Astillero.