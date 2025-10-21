Un rocódromo para todos en las calles de Potes

Marco G. Vidart Santander Martes, 21 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

No será algo que sorprenda, porque siempre se piden los correspondientes permisos. Pero alguien que no madrugue en la mañana del sábado en Potes, se puede encontrar con personas escalando por la fachada de su edificio. La Copa Urbana de Escalada llega, por tercera vez, a la capital lebaniega. Y lo hace para ser de nuevo una actividad en la que engancharse a un deporte que no para de ganar adeptos en la región. Así, varios lugares de la localidad se convertirán en rocódromos improvisados. Mientras, en el parking de La Serna competirán los mejores especialistas en las Copas de España de bloques y velocidad. Escaladores expertos y quien se acerque a este deporte por primera vez convivirán en un fin de semana en la capital lebaniega.

El día reservado para la Copa Urbana es el sábado, y se desarrollará de 10.00 a 22.00 horas. «Es algo pensado para la gente amateur. Se desarrolla en fachadas de edificios de Potes», apunta Nacho Escribano, el director de la competición que se desarrollará el fin de semana en la localidad lebaniega. «Participan incluso niños de siete años. Siempre primando la seguridad. Los participantes llevan colchonetas para las caídas». Uno de los atractivos de la jornada es el llamado 'lance al jamón'. «Desde un punto se salta para intentar coger un jamón», añade Escribano. «El que se llevan luego no es el que está colgado», comenta Escribano entre risas.

A estos 'rocódromos' esparcidos por Potes se acercan escaladores amateurs y gente «que quiera conocer este deporte por primera vez», incide Escribano. Esos principiantes suelen acudir acompañados de otras personas con experiencia, que les adentran en un deporte «en el que se genera buen ambiente y hay un muy buen trato». Y como suele ocurrir en muchos deportes individuales en los que se compite contra uno mismo, engancha. «Una vez que se prueba, se genera un afán por seguir aprendiendo y conociendo la escalada».

En España hay «muchos eventos populares», similares a esta Copa Urbana de escalada. Al aire libre y en rocódromos, instalaciones de las que «en los últimos cinco años se han hecho más de 40, entre públicos y privados», comenta Nacho Escribano. «Eso facilita mucho el aprendizaje».

Aún no están cerrados todos los lugares que acogerán esta Copa Urbana de escalada. «Intentamos hacer modificaciones, para que los bloques no se repitan». Con la colaboración del Ayuntamiento de Potes y de otras instituciones, más las peticiones de permisos correspondientes, el sábado alguien que se asome a la ventana podrá ver a un escalador en su pared. Los primeros agarres y que apuntarán a ser los primeros de muchos más que vengan.

