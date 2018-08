Bolos Roper y Los Remedios, a semifinales José Luis Mallavia, en el tiro durante el calentamiento de su último partido como bolista. / Sane Camargueses y astillerenses vencen a Casa Sampedro y la Peña Madrileña en los cuartos de la Copa FEB MARCO GARCÍA VIDART Santander Martes, 21 agosto 2018, 07:15

Puertas Roper y Los Remedios Vitálitas son los primeros semifinalistas de la Copa Federación Española de Bolos. Ambas peñas sacaron plaza para el partido que les enfrentará mañana miércoles entre sí a partir de las 18.00 horas. Y lo hicieron con sufrimiento. Puertas Roper derrotó por 4-3 a Casa Sampedro después de remontar un 2-3 en contra. La misma gesta tuvo que hacer Los Remedios Vitálitas, la subcampeona de Liga, ante la Peña Madrileña. Los capitalinos también llegaron a mandar por 2-3 y en el séptimo parcial, Los Remedios apenas ganó por un bolo, 42-41. La tarde en la Severino Prieto tuvo su punto emotivo. La derrota de Casa Sampedro significó el adiós de José Luis Mallavia a este deporte.

La inauguración de la Semana Bolística corrió a cargo de Puertas Roper y Casa Sampedro. Los camargueses, que fueron de menos a más en la Liga y que por muy poco se quedaron sin la segunda plaza del campeonato, frente a una peña de Torres que cómodamente instalada en la zona media de la tabla, se centró en su competición fetiche, la Copa Presidente, en la que cayó derrotada ante Sobarzo en la final. Los camargueses comenzaron mandando en la Bolerona, aunque por muy poco se apuntaron el primer chico. Tras ganar por 20-15 desde el tiro, Casa Sampedro casi enjuga la renta desde el birle. Apenas le faltó un bolo, para perder por 47-46.

Los torrelaveguenses aprendieron la lección en el segundo chico y salieron más entonados ya desde el tiro. Por 15-18 se impusieron los de Torres desde ahí, una renta que ampliaron desde el birle por tres palos (19-22). Así, Casa Sampedro igualaba el marcador con el 34-40.

El tercer acto tuvo bastante menos emoción en la Bolerona. Emilio Antonio Rodríguez y Carlos García acertaban con el emboque y ponían a Roper muy en ventaja desde el tiro (36-15). Con mantener la renta desde el birle (23-24) les bastó a los camargueses para ponerse de nuevo por delante en el marcador.

El partido volvió a igualarse en el cuarto parcial. Casa Sampedro ya fue mejor desde el tiro (13-16). Y en el birle se impusieron también los de Torres para poner el 32-45. La remontada la culminaron los ayer visitantes en un quinto juego en el que les tocó embocar a ellos. Alfonso Díaz atinaba con el cachi para poner un concluyente 19-36 desde el tiro. Roper apenas pudo enjugar la renta desde el birle (29-25). Era el 2-3 para Casa Sampedro, que se ponía a un juego de las semifinales.

Con un emboque para cada peña en el sexto, Casa Sampedro mandaba desde el tiro (26-28). Pero los camargueses lo arreglaron en el birle. Un 25-21 les permitió ganar el chico por 51-49 y forzar el desempate. A pesar de que ambas peñas embocaron de nuevo, Sampedro flojeó más que su rival desde el tiro, ya que Roper vencía en esa zona de la bolera por 27-19. Y desde el birle, los de Maliaño también derribaban más madera que su rival. Por 23-19 para un 50-38 final, Puertas Roper se hacía con la primera plaza de las semifinales de la Copa FEB.

«Mi último partido»

El adiós de Casa Sampedro al torneo trajo aparejado otro. El de José Luis Mallavia (Torrelavega, 1969), al que ha sido su deporte durante toda su vida. «Se lo comuniqué a mi peña en mayo, que dejaba los bolos». Mallavia se va por ley de vida. «Te apartas porque no haces los bolos que hay que hacer». Desde los 16 años en el primer nivel, se va con 49 y tras 34 Ligas disputadas en la máxima categoría. Los recuerdos y las anécdotas son casi tan numerosas como los bolos que ha tirado. «Pero sobre todo me quedo con los amigos que he hecho». Además, Mallavia ha terminado su carrera como jugador en una Casa Sampedro «que es la mejor peña en la que se puede jugar a nivel social».

Las bolas que ayer lanzó en el calentamiento del partido –fue el quinto de Casa Sampedro y no jugó– fueron las últimas del Mallavia jugador de bolos. Pero los chavales de la escuela de Torrelavega ganan durante más tiempo a uno de sus profesores. «Ahí sí sigo».

Los Remedios, in extremis

Más desigual pintaba el partido entre Los Remedios Vitálitas y la Peña Madrileña. No en vano, se enfrentaban el subcampeón de la División de Honor con la única peña foránea en el cuadro. Pero los madrileños salieron más que respondones y casi dan la gran sorpresa. En el primer chico, ya ganaron tras una segunda mano por 59-66. En otros dos parciales en los que se necesitó una segunda mano, Los Remedios Vitálitas devolvía la normalidad al partido. Por un cómodo 77-63 y un más contundente 71-35, los Guarnizo volteaban la situación en la Severino Prieto.

Pero un mal tiro de los de Muslera en el cuarto parcial –nueve palos– ya puso en ventaja a los madrileños, que derribaron 15. Desde el birle las cosas fueron aún peor para Los Remedios. Un 13-27 significaba un 22-42 y el empate a dos en el luminoso. En el quinto, un emboque de la Peña Madrileña les puso muy en ventaja desde el tiro (12-24). Pero desde el birle, Los Remedios casi lo arregla. Casi. Sus 26 bolos contra los 16 de los ayer visitantes suponían el 38-40. Los madrileños se ponían a un juego de la victoria.

Los de Guarnizo, tras un apretado 13-12 desde el tiro, sacaron la clase desde el birle. Sus 30 bolos fueron muchos más que los que derribaron los madrileños para llevarse la manga por 43-29 y forzar el chico de desempate. Un séptimo juego en el que los cántabros tuvieron que recurrir a la épica. Desde el tiro, la Peña Madrileña derribó 22 palos, por sólo 15 de los cántabros. La gesta llegó desde el birle. La Peña Madrileña se quedaba en 19, mientras que Los Remedios se iba hasta 27 para, por apenas un bolo (42-41), clasificarse para las semifinales.

Hoy, otros dos partidos

La ronda de cuartos de final de la Copa FEB se completa hoy con los dos partidos que quedan. A las 18.00 horas abren la tarde en la Bolerona Riotuerto Hotel Villa Pasiega y Hermanos Borbolla Villa de Noja. Un encuentro de lo más atractivo entre el cuarto y el quinto de la pasada Liga. Más desigual aparece, a priori, el partido que cerrará estos cuartos de final. A las 20.00 horas, Peñacastillo Anievas Mayba, el campeón de la División de Honor, se mide a J. Cuesta. Los santanderinos son los claros favoritos porque además, cuentan en sus filas con un jugador –Víctor González–, que llega a esta Semana Bolística en un momento sublime de forma.