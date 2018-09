Santander abre otra Semana del Deporte con la carrera nocturna entre sus iniciativas Varios atletas durante una carrera nocturna en Las Llamas. / R. Ruiz ASER FALAGÁN SANTANDER. Martes, 25 septiembre 2018, 07:30

Sin bautismo de vela, después de que no se pudieran celebrar en el CEAR como estaba previsto (sí los habrá el miércoles), pero plena de actividad. Así arrancó ayer la Semana del Deporte de Santander. Un nombre que puede inducir a error, porque no se trata de un evento competitivo, sino de un programa que conjuga actividad deportiva y social en una iniciativa que busca involucrar a toda la ciudadanía. La carrera popular nocturna y la Gala del Deporte de Santander, en la que se homenajeará a una figura histórica del fútbol modesto y, más en concreto, del antiguo Rayo Cantabria, como Ángel Meñaca, serán dos de sus hitos. Al margen de eso, diversos espacios y plazas de la ciudad acogerán más de 200 actividades que arrancaron ayer y se prolongarán durante toda la semana.

En concreto, se celebrarán actividades en la Plaza del Ayuntamiento, la Porticada, Farolas, Pombo, en la Segunda de El Sardinero, Altamira, el Parque de Mesones, el Parque de Las Llamas, el Palacio de Exposiciones y los centros cívicos Numancia y Juan Carlos Calderón. Eso por hablar de los grandes espacios públicos, porque también los centros deportivos se han involucrado. Para empezar, el Complejo Deportivo Ruth Beitia, como corresponde a la principal infraestructura polideportiva pública de la ciudad, pero también diversos centros privados: Move&Go, Be Up, Go Fit, Marisma Wellness Center, Myst Gym, Gimnasio Norberto Ortiz, Gimnasio González Machín y Dojo Bambú. Y, por supuesto, otras dos grandes infraestructuras deportivas municipales: el campo de golf de Mataleñas y el Palacio de Deportes.

EN NÚMEROS 120 actividades diferentes se han programado este año. 60 disciplinas deportivas tienen cabida en el programa. 22 sedes repartidas por la ciudad tienen algún tipo de actividad.

Además de la gala y la carrera nocturna, otra de las actividades en las que más participación se espera es el Día de la Bicicleta, que tendrá lugar el domingo con carácter no competitivo. Contará con dos recorridos de 5,4 y 8,2 kilómetros, que tendrán salida y llegada en el parque de Mesones.

Otra de las grandes convocatorias, y a la vez una de las novedades de esta novena edición, la quedada de patinaje que se celebrará este viernes, día 28, a partir de las 16.00 horas en el parque de Las Llamas. Además, durante toda la semana habrá jornada de puertas abiertas en el Complejo Ruth Beitia, charlas de nutrición y deporte y diferentes talleres de iniciación a la práctica deportiva, un completo programa que se puede consultar en www.santanderdeportes.com.

Hoy, la Gala del Deporte

La Gala del Deporte de Santander, uno de los actos estrella de la convocatoria, se celebrará hoy a partir de las 20.00 horas en el Palacio de los Deportes. En ellas se reconocerá «a los jóvenes deportistas santanderinos más destacados durante el año pasado» y se homenajeará a Ángel Meñaca en reconocimiento a la dedicación del veterano expresidente al Rayo Cantabria, tanto en su época de filialidad del Racing como posteriormente, cuando trabajó para que el nombre y el escudo no se perdieran con el cambio en la Ley del Deporte que obligó a rebautizar aquel equipo como Racing B.

En cuanto a la carrera popular nocturna, que alcanza su segunda edición y se celebrará de nuevo por parejas, arrancará el viernes a las 21.30 horas. El único requisito para la clasificación es que las parejas, que pueden ser mixtas, lleguen al mismo tiempo a meta. Requisito para clasificarse, que no para participar, puesto que al igual que el Día de la Bicicleta el espíritu de la iniciativa es fundamentalmente no competitivo. Todos los interesados pueden inscribirse en el departamento de Escuelas Deportivas del Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia, y a los 800 primeros participantes en esta carrera, que constará de dos vueltas al parque para completar un recorrido de 4,5 kilómetros, se les entregará una camiseta.

Inauguración

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, abrió ayer simbólicamente la semana con su visita a una de las primeras actividades, en concreto a la iniciativa '¡Actívate en los parques!' organizada en la Finca Altamira para informar sobre el uso de los 95 aparatos de ejercicio cardiosaludable repartidos por los 28 parques de la ciudad; una iniciativa especialmente pensada para los más veteranos, pero abierta, como el uso de las máquinas, a toda la ciudadanía. De hecho, mañana y el viernes habrá monitores en la finca para explicar el uso de los aparatos y sus beneficios (en horario de 11.00 a 12.00).

Igual invitaba ayer a los santanderinos «a que busquen las propuestas que más les gusten y participen porque seguro que hay algún deporte que no conocían y les puede enganchar a partir de ahora». La iniciativa se cerrará el domingo en Mesones con una breve ceremonia.