El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teo del Riego, en una imagen de archivo. Euroaquatics X
Natación

Teo del Riego, campeón de España de 50 mariposa

El torrelaveguense cumplió con los pronósticos que le situaban como favorito en el Nacional de piscina corta de Barcelona

Marco G. Vidart

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

El torrelaveguense Teo del Riego (CNBO Sámano) se ha proclamado campeón de España de 50 metros mariposa en piscina corta dentro del Nacional que se está celebrando en Barcelona. El cántabro hizo buenos los pronósticos que le situaban como favorito y la ya en las series de la mañana, entró a la final con el mejor tiempo (23.13). En el duelo entre los ocho mejores, Del Riego ha tocado la pared en un tiempo de 23.11. La plata ha sido para Álex Ramos (Mediterrani) con 23.33 y el bronce para Isak Fernández (CN Terrassa) con 23.52. Una medalla que ha compartido con Jordi Carrasco (CN Sabadell).

El triunfo de Teo del Riego no ha traído aparejada la clasificación para el Europe de Lublin, en Polonia. La marca que se pedía es de 22.53, lejos de lo que ha conseguido el torrelaveguense.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    La jueza acuerda el ingreso en prisión de las condenadas por coacciones en Sierrallana
  3. 3

    La víctimas de Sierrallana celebran la decisión de la jueza pero lamentan que las condenadas conserven su empleo
  4. 4

    La carretera entre Requejada y Suances costará 187,8 millones de euros a pagar en 26 años
  5. 5 Maliaño estrena en diciembre Camargo Infinita, un festival de músicas urbanas
  6. 6

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  7. 7

    Detenido en Santander por amenazar de muerte a una pareja con un cuchillo de cocina de «grandes dimensiones»
  8. 8

    Suspensión de empleo para el profesor acusado de contactar con al menos cuatro menores
  9. 9

    Gonzalo Garrido: «La manzana nos cambió la vida: dejamos Madrid por Cantabria»
  10. 10

    El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Teo del Riego, campeón de España de 50 mariposa

Teo del Riego, campeón de España de 50 mariposa