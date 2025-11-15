Teo del Riego, campeón de España de 50 mariposa

Marco G. Vidart Santander Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:45 Comenta Compartir

El torrelaveguense Teo del Riego (CNBO Sámano) se ha proclamado campeón de España de 50 metros mariposa en piscina corta dentro del Nacional que se está celebrando en Barcelona. El cántabro hizo buenos los pronósticos que le situaban como favorito y la ya en las series de la mañana, entró a la final con el mejor tiempo (23.13). En el duelo entre los ocho mejores, Del Riego ha tocado la pared en un tiempo de 23.11. La plata ha sido para Álex Ramos (Mediterrani) con 23.33 y el bronce para Isak Fernández (CN Terrassa) con 23.52. Una medalla que ha compartido con Jordi Carrasco (CN Sabadell).

El triunfo de Teo del Riego no ha traído aparejada la clasificación para el Europe de Lublin, en Polonia. La marca que se pedía es de 22.53, lejos de lo que ha conseguido el torrelaveguense.

Temas

Natación

Polonia

España