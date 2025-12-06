El Textil juega hoy un partido clave para estar en la Copa del Príncipe

M.G.V. Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Matilde de la Torre, a las 19.00 horas. El Textil llama hoy a todos sus fieles al Templo del Norte. Para que monten una buena en el partido ante los gijoneses del Jovellanos. Porque queda el partido de hoy y el del próximo domingo, ante el SUAC Canarias, para cerrar la primera vuelta y decidir los dos equipos del grupo que irán a la Copa del Príncipe. El Textil, que manda en el grupo A con 18 puntos, igual que el San Sadurniño, tiene hoy una opción casi definitiva de amarrar uno de esos dos puestos. Enfrente está un Jovellanos que es quinto, con 14 puntos. Los de Pablo Cabrera parten como favoritos porque si el Matilde de la Torre luce como en días importantes, ese jugador extra en la grada se nota. Y mucho.

En la Superliga Femenina 2, Torrelavega y Astillero reciben hoy a Voleyourense y Zalaeta, a las 18.00 y a las 19.00 horas, respectivamente.

Temas

Voleibol

Torrelavega