El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los remeros de 'La Virgen del Mar' en plena regata. DM
Remo

Una trainera cántabra conquista el Támesis

El club de remo Ciudad de Santander logra un histórico tercer puesto en la London Great River Race tras adelantar a 275 embarcaciones con 'La Virgen del Mar'

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Támesis amaneció calmo, con ese gris inglés que parece hecho para guardar secretos entre la niebla. En la orilla, una trainera blanca con la ... bandera española pintada en el costado se preparaba para escribir una historia improbable. «Arrancamos los últimos de 277 dorsales, adelantamos a 275 embarcaciones y llegamos a tan solo un minuto del segundo», cuenta Álex Barjau, uno de los trece remeros del Club de Remo Ciudad de Santander. «Fue una locura. Algo que nunca olvidaremos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  4. 4

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  5. 5

    Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo
  6. 6

    El racinguismo toma Gijón
  7. 7

    Los puntos negros de las inundaciones en Santander
  8. 8 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  9. 9 El Mercado de los Granjeros vuelve a Maliaño los días 18 y 19 de octubre
  10. 10

    La despedida de una saga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una trainera cántabra conquista el Támesis

Una trainera cántabra conquista el Támesis