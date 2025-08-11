El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marta Castillo celebra la consecución del título regional, el tercero consecutivo y el cuarto en total para ella. SaneE

Tres consecutivos para Marta Castillo

La corraliega gana el Campeonato Regional por tercer año seguido tras imponerse con récord en una gran final a Iris Cagigas

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00

Otro día, a final de temporada, llegará el momento de discutir si es necesario endurecer la cúspide de la pirámide sin debilitar la base. Si se debe o si se puede. En otro momento, a más corto plazo, el debate versará sobre ese comunicado con una reivindicación tan justa como mal planteada, por tiempo y formas. Pero hoy toca hablar de títulos, del logrado por Marta Castillo en un Campeonato Regional femenino de altísimo nivel, en el que 421 bolos sólo sirvieron para ser quinta. La de la peña Camargo batió su propio récord para imponerse en la final a Iris Cagigas en un torneo disputado en Las Fraguas bajo la cuidada organización de Andros.

En la larga sesión matinal las jugadoras habían tenido que lidiar con dos dificultades, el calor reinante sobre todo en Molledo y el alto número de bolos que tenían que derribar para situarse en las primeras plazas. Las favoritas se fueron colocando poco a poco gracias a registros superiores a los 140 bolos que desembocaron en el liderato de Castillo con 292 palos, seguida de Iris y de Abascal, las tres en apenas cuatro bolos. A partir de ahí, de la cuarta plaza de Rebeca Bustara, a trece de su compañera en Camargo, a la octava de Naomi Solórzano la diferencia crecía hasta derivar a las protagonistas a la pelea por las semifinales.

Castillo puso la primera piedra del título en la séptima mano de cuartos de final, en la que derribó 25 bolos para aguantar el tirón de Iris, que había abierto con 84 a raya alta. En semifinales llegó el estirón de la corraliega, que con ese martillo pilón que tiene en la zurda golpeó una y otra vez la caja desde el birle gracias a su templado hacer desde el tiro. A la final Marta llegó con siete bolos de ventaja, un margen que en la sexta mano, en la que Cagigas embocó, se esfumó para pasar a ser una desventaja de un palo. Fue, otra vez, en la séptima en la que la campeona orientó el trofeo a su favor. Con todo, y con el récord ya batido por su rival, Marta tuvo que derribar diecisiete bolos para ganar, una cifra que logró la última bola tras subir seis y birlar diez con los dos primeros lanzamientos. El título, el cuarto en total y el tercero consecutivo, eran suyos tras una gran jornada bolística en el Valle de Iguña.

