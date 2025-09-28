La última ola de José de Diego

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juanjo Santamaría
La comunidad del surf santanderino y centenares de allegados despiden a uno de los suyos en El Sardinero

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:28

Cuando a las once y once minutos de la mañana la familia de José de Diego, para más señas su mujer, su hermana y su ... sobrina, enfilaba la orilla de la Primera de El Sardinero lo hacía escoltada por más de medio centenar de surferos que en algún momento compartieron olas y vida con este santanderino, fallecido de cáncer la semana pasada a los 51 años.

