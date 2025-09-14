Las últimas paladas de 2025

Recortar distancias con Zumaia y buscar así una cuarta posición final que mejore el ya excelente quinto puesto cosechado el verano pasado. Este es ... uno de los objetivos con los que Astillero se echa hoy al agua (11.00 horas) en La Concha con el aval de llegar con el mejor tiempo de la primera tanda. Solo un espectacular vuelco en las condiciones de mar podría propiciar que salten los pronósticos, como ya le ocurrió en 2005 a una Pedreña a la que después le afanaron la bandera, pero las previsiones no son esas y, dada la inmediatez entre la primera manga y la de honor, es una circunstancia bastante infrecuente en San Sebastián.

Las azulonas bogarán con una tripulación muy similar a la que el domingo pasado firmó el quinto puesto. Quizá, incluso la misma, aunque su patrona y entrenadora, Sara Vázquez, medita hacer uno o dos cambios, según las condiciones de mar que se encuentre por la mañana.

Arraun Lagunak, Tolosaldea y Orio se jugarán el trapo en una regata en la que parten separadas por once segundos y en la que las locales, que tienen una ventaja de diez sobre las tolosarras, figuran como indiscutibles favoritas. Mientras, Astillero puede ofrecer una buena referencia desde la tanda inicial. También a Zumaia, el bote que tiene a poco más de nueve segundos y al que aspira a superar. Al mismo tiempo, tendrá al acecho al otro barco anfitrión, el de Donostiarra, que el domingo pasado terminó a solo 44 centésimas de las astillerenses y está por lo tanto en condiciones de despojarlas de la quinta plaza provisional que defienden después de la primera jornada. En cualquier caso, y como ya se pudo comprobar en la ACT, existe una gran distancia entre los tres botes de cabeza y el resto.

Cuando a las nueve y cuarto de la mañana tenga lugar la reunión de delegados en el Ayuntamiento de San Sebastián, habrá comenzado la que es ya la última jornada de competición para Astillero, una tripulación que tras su progresión del año pasado ha culminado con gran éxito su debut en la élite (quinta en la clasificación final y con una cómoda renta sobre el descenso) que aspira a redondear en La Concha. El quinto puesto del año pasado, que coincide con su clasificación en Liga, parece su lugar natural, pero no se puede descartar un nuevo salto cualitativo y tampoco tiene apenas margen de error, con otras tres tripulaciones al acecho de su popa.