Surf La Vaca prepara su regreso La Vaca siempre deja imágenes espectaculares. / Reuters La competición de olas gigantes abre su periodo de espera en la costa norte de Santander después de que las malas condiciones meteorológicas no permitieran que se disputara el año pasado LEILA BENSGHAIYAR Viernes, 19 octubre 2018, 07:19

Santander no es Honolulu, pero por un día la capital cántabra se convertirá en la meca del surf emulando a la urbe hawaiana. Y es que la ciudad ya está preparada para la llegada de La Vaca Gigante. La estampa se asemejará a la que reproduce 'La gran ola de Kanagawa', pero no hará falta desplazarse hasta el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para contemplar la imagen que refleja la obra del pintor japonés Katsushika Hokusai, especialista en ukiyo-e, con acercarse al parque de la Canteras de Cueto será suficiente. Una ola gigante de más se siete metros que rompe en los acantilados de El Bocal y que desafiará a medio centenar de surfistas, solo los más valientes, que además llegan a Santander con más ganas que nunca después de que el año pasado La Vaca Gigante no hiciera acto de presencia.

El pasado lunes se activó el tiempo de espera de la ola que tiene un periodo de duración de seis meses, aunque las previsiones meteorológicas hacen prever que la prueba cántabra tiene altas probabilidades de celebrarse este otoño. La organización está a la espera de que esa alerta definitiva se active en los próximas días y avisará con una semana de antelación a todos los participantes, que ya esperan ansiosos uno de los mayores retos en el mundo del surf. «Las condiciones de este otoño son ideales y la información que manejamos desde los diferentes organismos meteorológicos es que la ola está cerca, aunque aquí quien manda es la naturaleza. Esperemos que no ocurra como el año pasado y tengamos esta vez una gran ola», manifestó Pedro García, responsable de la organización de la prueba.

Al igual que en ediciones anteriores, la competición podrá presenciarse desde la zona conocida como parque de Las Canteras de Cueto, a la que se puede acceder andando desde tres zonas diferentes: Cueto, El Faro y La Maruca. Quienes decidan acudir desde Cueto podrán hacerlo a través del camino que comienza en el campo de fútbol del España de Cueto, siguiendo la ruta costera. El acceso por el Faro discurre por el sendero habitual, que comienza detrás del restaurante que toma nombre del emplazamiento; y el camino desde La Maruca transita a través de El Bocal. La Vaca Gigante es el único campeonato de surf extremo que se celebra en España y en sus pocos años de vida ya se ha consolidado. Tanto es así que su fama ha traspasado las fronteras patrias y se ha convertido en una de las competiciones más relevantes de olas gigantes en Europa. Por eso este año se espera batir el récord de participación y superar el medio centenar de surfistas dispuestos a desafiar a la naturaleza. Aunque para poder retar a La Vaca y ocupar una de las plazas de la competición es necesario que el club organizador, ObsessionA2, provea de una invitación a los surfistas interesados. Al menos la mayoría de los que tratarán de cabalgar la ola lo harán mediante invitación directa, aunque también se reservan algunas plazas para surfistas, locales o no, que pueden solicitar su participación a través de las redes sociales del evento.

El espectáculo está servido y la suerte está echada. A partir de ahora, sólo los elementos decidirán si La Vaca Gigante es un éxito o los mugidos de amenaza se quedan en nada. Todo está preparado y sólo falta que la gran ola, de alrededor de siete metros, llegue fiel a su cita con la costa cántabra. Allí la estará aguardando una gran marea de aficionados ávidos de escarceos sobre el bravo mar Cantábrico y valientes deportistas preparados para ofrecer sus mejores maniobras a bordo de sus tablas. La cita, en un marco incomparable, promete una vez más emociones fuertes.