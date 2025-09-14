El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Adrián González celebra la victoria a bordo de la San Nikolas. Arizmendi

Adrián González

Remero de Orio
«Al ver llorar a los chavales de Orio me veía reflejado»

Castreño formado en La Marinera, con la que llegó a ganar la ACT, ahora es un cántabro en Orio que este domingo celebraba su victoria en San Sebastián

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:38

Adrián González (CastroUrdiales, 14 de abril de 1990) no ha dejado de recibir este domingo felicitaciones en San Sebastián. Tanto que le costaba detenerse a ... hablar cinco minutos sin que alguien le interrumpiera para abrazarle, darle la enhorabuena o compartir un pedazo de esa gloria reservada a quienes ganan en La Concha. En la bancada de Orio, un club canterano por excelencia, el cántabro, que remó de 'cuatro' por estribor, presumía al fin del trapo donostiarra.

