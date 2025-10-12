Víctor González cierra el año con victoria en Cádiz

Borja Cavia Santander Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Ahora sí. El curso bolístico 2025 ha llegado a su fin, al menos en cuanto a la élite se refiere. Y lo ha hecho, como cada año, a 1.000 kilómetros de distancia de Cantabria, en la bolera del Centro Cántabro de Cádiz, donde, a tenor de los resultados, se han disputado dos torneos paralelos, el realizado por Víctor González, ganador del Bahía de Cádiz con holgura, y el del resto, en el que Rubén Haya fue el mejor de los mortales.

Tras el aplazamiento por la tormenta del viernes por la tarde, ayer además de la fase final se disputó el tramo final de la clasificación, en la que el mejor parado fue Lolo Lavid. El de Las Fraguas, con 125 bolos, se colocó segundo en unas tiradas previas con poca madera a sus espaldas y que permitieron avanzar entre los ocho mejores con 118 bolos, los derribados por David Cecín y Miguel Hernando, que no llegaron a desempatar por la ausencia del de Riotuerto, que tuvo que retornar a Cantabria.

BAHÍA DE CÁDIZ 1. Víctor González 139 123

2. Rubén Haya 124 125

3. Carlos García 122

4. David Cecín 118

5. Adrián Díaz 117

6. anuel Domínguez 111

7. Marcos Sobejano 109

8. Lolo Lavid 105

Los cuartos de final siguieron por la misma senda de la ronda anterior, salvo por acción sobre el corro de Víctor González. El de Peñacastillo, favorito al triunfo y dominador de la temporada individual no entiende de finales de temporada, de viajes o de días malos o de despistes y quería finalizar el curso con otro triunfo más. Sus 139 palos le suponían una ventaja de quince sobre su rival en la final, un Rubén Haya con ganas de puntos para entrar en el Campeonato de España y que fue el segundo mejor en una eliminatoria con pocos bolos en la que Carlos García, el otro gran nombre del curso, fue tercero al derribar 122 bolos.

Con un gran ambiente en el corro, con muchos aficionados viendo las evoluciones de los bolistas, la final fue casi un trámite, un duelo entre compañeros en el que ambos tenían claros sus objetivos y la resolución de los mismos. Haya empezó bien, llegó a la raya alta en positivo, aunque la ventaja de González nunca corrió peligro, incluso aunque el camargués tuviese opciones con los emboques. Al final no hubo sorpresa y Víctor no falló.