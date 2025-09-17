Abel González, el mejor júnior de Europa

Félix Ortiz Santander Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:29 Comenta Compartir

Lo tenía difícil. Mucho. Tenía que ganar y confiar en que el líder no pasara de la sexta plaza. Muy complicado todo. Pero se dio la carambola y Abel González se proclamó, a sus 16 años, campeón de Europa júnior de autocross. «Lo tenemos muy complicado, ya que no depende solo de nosotros, sino también de que Óscar Fuertes tenga un mal día. Yo saldré a ganar y esperar cómo se desarrolle la prueba y lo que haga él», decía el pedreñero antes de partir hacia Italia. Llevaba bien aprendida la lección y ya desde la salida marcó un fuerte ritmo y asumió los riesgos necesarios para colocarse como sólido líder y proclamarse ganador con autoridad.

Pero el campeonato era otro asunto. Dependía de Fuentes y el madrileño se quedó en el séptimo puesto, lo que daba al cántabro el título. «Ha sido un año muy duro en el que hemos trabajado mucho en preparar las carreras, además de los muchos kilómetros que hemos tenido que hacer por carretera en los desplazamientos» decía un joven piloto que repartía agradecimientos. A sus patrocinadores y, especialmente a su familia.

«Todos han puesto de su parte para que estuviéramos en el Europeo, desde los patrocinadores a todos los amigos que nos han mostrado su apoyo en cada carrera, pero especialmente mis padres, que han hecho un esfuerzo muy grande, tanto nivel económico como en horas de sueño, trabajo y muchos kilómetros al volante para que yo pueda competir».

El Campeonato de Europa arrancó en el circuito alemán de Seelow. donde el cántabro concluyó tercero. A ese podio le siguió una victoria en Hungría para regresar de nuevo a Alemania y firmar un sexto puesto.. La Republica Checa fue la siguiente parrada del trasmerano, con un segundo puesto que precedió a la victoria italiana, la segunda en un circuito con cinco pruebas puntuables.

Lo suficiente para celebrar un título en el que el cántabro no pensaba a principios de año. «Este año era de transición, para conocer los circuitos y un campeonato en el que el ritmo es muy alto, pero viendo los resultados, creo hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades y conseguir un titulo muy importante».

Ahora toca pensar en el futuro. «Tenemos en casa el Ford Fiesta con el que este año ya quiero salir en alguna prueba de rallies para prepararme para 2026. También tenemos una reunión con el equipo de Thierry Neuville, que es el fabricante del coche con el que hemos ganado el Campeonato de Europa. Una reunión de la que podría salir algo para el año que viene, pero aún es pronto para saberlo y para tomar decisiones».