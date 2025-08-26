El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Astillero acogerá la Copa Scaleauto de rallyslot

El evento, organizado por ERS Cantabria, se celebrará el próximo 6 de septiembre, en las instalaciones de la calle Poeta Miguel Hernández

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 19:02

Ya están abiertas las inscripciones para la primera edición de la Copa Scaleauto Ayuntamiento de El Astillero, que organiza ERS Cantabria y que se celebrará el próximo 6 de septiembre, sábado, en las instalaciones que la asociación tiene en la calle Poeta Miguel Hernández, número 5, bajo, de la localidad.

La prueba constará de un rallyslot de asfalto, con cinco tramos de pista Ninco, a los que los participantes tendrán que dar cuatro pasadas. Las verificaciones se realizarán de 9.00 a 10.30 horas; el coche 0 hará acto de presencia a las 10.45 y el primer participante tomará la salida a las 11.00, con orden de salida inverso a la inscripción.

Los coches admitidos son el Peugeot 208 Scaleauto, el Mitsubishi Evo V Scaleauto y el MItsubishi Evo VI Scaleauto. La competición se regirá bajo el reglamento técnico de la Copa Scaleauto específico para cada modelo.

Las inscripciones estarán abiertas hasta las 20.00 horas del jueves 4 de septiembre. Habrá categoría para adultos y también para infantil y premios para los tres primeros clasificados.

