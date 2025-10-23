El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Campeonato de Cantabria de Rallyslot decide sus podios en Astillero

Cerca de cincuenta participantes se han inscrito en la sexta y última prueba, organizada por ERS Cantabria

S. H.

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:34

Comenta

El Campeonato de Cantabria de Rallyslot 1/32 llega a su término y tendrá su desenlace desde este viernes en Astillero. Las recién creadas instalaciones de ERS Cantabria –calle Poeta Miguel Hernández número 5 bajo–, organizadora de la sexta y última prueba coronará a los ganadores de todos los certámenes. En concreto, de las categorías Gt, Super N, Lineales-clásicos, Infantiles y la Copa Toyota Yaris de Avant Slot -esta última es la más disputada a estas alturas-. Los títulos ya están virtualmente asignados gracias al dominio de los más rápidos, pero aún restan cosas por decidir en cuanto a los diferentes podios se refiere.

Este viernes, las verificaciones de los participantes se llevarán a cabo de 17.00 a 18.30 horas, mientras que el sábado el horario previsto para las mismas es de 9.00 a 10.30 horas. En lo que a la competición se refiere, los competidores tendrán que afrontar una prueba de asfalto, con cuatro pasadas a cinco tramos Ninco.

Tras la disputa de la prueba, se procederá a la entrega de premios de las cinco categorías participantes. Y, posteriormente, se llevará a cabo un sorteo de una serie de recambios entre los participantes que hayan disputado al menos cuatro de las seis pruebas de las que ha constado el Campeonato de Cantabria.

A última hora de este jueves se cerraron las inscripciones para esta última prueba del certamen y serán cerca de cincuenta los participantes presentes en la cita astillerense, que harán rugir los pequeños motores de sus coches de rallyslot. Otra forma de automovilismo, de menor tamaño pero con semejante emoción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  2. 2

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  3. 3

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  4. 4

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  5. 5 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  6. 6

    Benjamín pone este jueves en alerta roja a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
  7. 7

    Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales
  8. 8

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  9. 9

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  10. 10

    Un cántabro que vino de Marruecos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Campeonato de Cantabria de Rallyslot decide sus podios en Astillero

El Campeonato de Cantabria de Rallyslot decide sus podios en Astillero