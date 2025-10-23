El Campeonato de Cantabria de Rallyslot decide sus podios en Astillero Cerca de cincuenta participantes se han inscrito en la sexta y última prueba, organizada por ERS Cantabria

El Campeonato de Cantabria de Rallyslot 1/32 llega a su término y tendrá su desenlace desde este viernes en Astillero. Las recién creadas instalaciones de ERS Cantabria –calle Poeta Miguel Hernández número 5 bajo–, organizadora de la sexta y última prueba coronará a los ganadores de todos los certámenes. En concreto, de las categorías Gt, Super N, Lineales-clásicos, Infantiles y la Copa Toyota Yaris de Avant Slot -esta última es la más disputada a estas alturas-. Los títulos ya están virtualmente asignados gracias al dominio de los más rápidos, pero aún restan cosas por decidir en cuanto a los diferentes podios se refiere.

Este viernes, las verificaciones de los participantes se llevarán a cabo de 17.00 a 18.30 horas, mientras que el sábado el horario previsto para las mismas es de 9.00 a 10.30 horas. En lo que a la competición se refiere, los competidores tendrán que afrontar una prueba de asfalto, con cuatro pasadas a cinco tramos Ninco.

Tras la disputa de la prueba, se procederá a la entrega de premios de las cinco categorías participantes. Y, posteriormente, se llevará a cabo un sorteo de una serie de recambios entre los participantes que hayan disputado al menos cuatro de las seis pruebas de las que ha constado el Campeonato de Cantabria.

A última hora de este jueves se cerraron las inscripciones para esta última prueba del certamen y serán cerca de cincuenta los participantes presentes en la cita astillerense, que harán rugir los pequeños motores de sus coches de rallyslot. Otra forma de automovilismo, de menor tamaño pero con semejante emoción.