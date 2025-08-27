El cántabro Abel González, a por el Europeo Junior de Autocross
El joven piloto de Pedreña, de tal solo 16 años, es segundo en la general y peleará por el título en Italia a mediados de septiembre
Félix Ortiz
Santander
Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:33
Tras la segunda posición lograda el pasado fin de semana en la República Checa en el Campeonat de Europa de Autocross, el joven piloto de ... Pedreña Abel González (16 años), aún cuenta con posibilidades de adjudicarse el título de Campeón de Europa Junior de Autocross, un resultado qu sería un perfecto broche a la excelente temporada que está realizando este piloto en su primer año en el certamen europeo.
«No será fácil, pero tampoco imposible», ha declarado el cántabro. A falta de una carrera a disputa en Italia a mediados del próximo mes de septiembre, el cántabro ocupa la segunda plaza en la general del campeonato por detrás del también español, Óscar Fuertes, que cuenta en su casillero con 127 puntos, 14 más que Abel. La diferencia es grande, pero habrá que pasar la meta de la cita italiana para saber finalmente quién se llevará el título. Abel explica las opciones que tiene para pisar la plaza más alta del podio. «En Italia lo tenemos que hacer perfecto y ganar tanto las mangas clasificatorias como la final, algo muy complicado y difícil, pero que ya hemos conseguido esta temporada. Sin embargo, si Fuertes queda entre los seis primeros, de nada nos valdría ganarlo todo y nos tendríamos que conformar con la segunda plaza».
En el caso que finalmente Abel no pueda superar a Óscar Fuertes, tendrá que vigilar de cerca al también español Iago Rodríguez, que suma seis puntos menos que el de Pedreña y está actualmente tercero en la general. «Iago tiene un ritmo muy alto y no podemos descuidarnos. En este certamen todos corren mucho y en cada carrera pueden suceder muchas cosas. Nuestro objetivo en Italia es hacer de la mejor manera posible lo que sabemos y esperar a lo que haga el resto», concluye Abel que tiene las ideas muy claras respecto a este campeonato.
Sea cual sea el resultado final, es de destacar la temporada que está haciendo este joven piloto que tiene pensado dar el salto este año a final de temporada a los rallies, para lo cual ya tiene adquirido un Ford Fiesta Rall4 con el que realizar alguna prueba en los últimos meses del año.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.