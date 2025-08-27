El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Abel González, en su vehículo durante una competición Dm
Motor

El cántabro Abel González, a por el Europeo Junior de Autocross

El joven piloto de Pedreña, de tal solo 16 años, es segundo en la general y peleará por el título en Italia a mediados de septiembre

Félix Ortiz

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:33

Tras la segunda posición lograda el pasado fin de semana en la República Checa en el Campeonat de Europa de Autocross, el joven piloto de ... Pedreña Abel González (16 años), aún cuenta con posibilidades de adjudicarse el título de Campeón de Europa Junior de Autocross, un resultado qu sería un perfecto broche a la excelente temporada que está realizando este piloto en su primer año en el certamen europeo.

