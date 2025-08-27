El cántabro Abel González, a por el Europeo Junior de Autocross

Tras la segunda posición lograda el pasado fin de semana en la República Checa en el Campeonat de Europa de Autocross, el joven piloto de ... Pedreña Abel González (16 años), aún cuenta con posibilidades de adjudicarse el título de Campeón de Europa Junior de Autocross, un resultado qu sería un perfecto broche a la excelente temporada que está realizando este piloto en su primer año en el certamen europeo.

«No será fácil, pero tampoco imposible», ha declarado el cántabro. A falta de una carrera a disputa en Italia a mediados del próximo mes de septiembre, el cántabro ocupa la segunda plaza en la general del campeonato por detrás del también español, Óscar Fuertes, que cuenta en su casillero con 127 puntos, 14 más que Abel. La diferencia es grande, pero habrá que pasar la meta de la cita italiana para saber finalmente quién se llevará el título. Abel explica las opciones que tiene para pisar la plaza más alta del podio. «En Italia lo tenemos que hacer perfecto y ganar tanto las mangas clasificatorias como la final, algo muy complicado y difícil, pero que ya hemos conseguido esta temporada. Sin embargo, si Fuertes queda entre los seis primeros, de nada nos valdría ganarlo todo y nos tendríamos que conformar con la segunda plaza».

En el caso que finalmente Abel no pueda superar a Óscar Fuertes, tendrá que vigilar de cerca al también español Iago Rodríguez, que suma seis puntos menos que el de Pedreña y está actualmente tercero en la general. «Iago tiene un ritmo muy alto y no podemos descuidarnos. En este certamen todos corren mucho y en cada carrera pueden suceder muchas cosas. Nuestro objetivo en Italia es hacer de la mejor manera posible lo que sabemos y esperar a lo que haga el resto», concluye Abel que tiene las ideas muy claras respecto a este campeonato.

Sea cual sea el resultado final, es de destacar la temporada que está haciendo este joven piloto que tiene pensado dar el salto este año a final de temporada a los rallies, para lo cual ya tiene adquirido un Ford Fiesta Rall4 con el que realizar alguna prueba en los últimos meses del año.