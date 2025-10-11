El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Brian Uriarte, durante una prueba de la Red Bull Rookies Cup. RB

El cántabro Brian Uriarte adelanta su debut en Moto3

El piloto, que ya tenía asegurada una plaza para el año que viene, sustituirá a David Muñoz en los cuatro grandes premios que restan para completar el calendario antes de su salto al equipo Red Bull KTM Ajo

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Cuando la semana que viene arranquen los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia algo será diferente. Pasará inadvertido para el gran circo, pero no ... en Cantabria, que presenciará de madrugón por la televisión un hecho en absoluto inédito, pero sí muy poco frecuente: la presencia de un montañés en uno de los boxes del Campeonato del Mundo de motociclismo.

El cántabro Brian Uriarte adelanta su debut en Moto3