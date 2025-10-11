El cántabro Brian Uriarte adelanta su debut en Moto3

Cuando la semana que viene arranquen los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia algo será diferente. Pasará inadvertido para el gran circo, pero no ... en Cantabria, que presenciará de madrugón por la televisión un hecho en absoluto inédito, pero sí muy poco frecuente: la presencia de un montañés en uno de los boxes del Campeonato del Mundo de motociclismo.

Que Brian Uriarte (Bezana, 11 de agosto de 2008) iba a correr el año que viene en Moto3 era un hecho. Se había ganado el billete al proclamarse campeón de la Red Bull Rookies Cup, antesala del Mundial de motociclismo y trampolín de salida para la tercera cilindrada. Ya hace dos semanas se comprometió con el equipo Red Bull Ajo para debutar al manillar de una KTM, pero ni siquiera tendrá que esperar a comer las uvas.

Todo por la larga lesión de David Muñoz. El sevillano se fue al suelo la semana pasada en el Gran Premio de Indonesia tras sufrir un toque con Adrián Fernández que obligó a dar por finalizada una carrera en la que José Antonio Rueda se proclamó campeón del mundo. Tras confirmarse que estará de baja lo que resta de campeonato, el equipo Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha seleccionado al cántabro para sustituirle en los cuatro grandes premios que restan por disputarse, incluido el de Cheste.

Se adelanta así el debut en el gran circo de las dos ruedas de un prometedor piloto que no solo se ha llevado el título de Red Bull, sino que también marcha como líder en otra de las lanzaderas del Campeonato del Mundo, el de Junior GP. Ahora deberá defender su posición compatibilizándolo con su preparación y presencia en Moto3, pero tiene un buen colchón de 62 puntos sobre su más inmediato perseguidor, Rico Salmela, también a cuatro citas puntuables de que se eche el telón.

Con 17 años cumplidos en agosto y después de varias temporadas progresando en los circuitos de formación, en 2024 Uriarte dio el salto a la Rookies Cup, en la que ha completado una competición casi perfecta. Ya el año pasado se quedó a las puertas del campeonato y en 2025 se lo ha adjudicado con siete victorias y nueve podios en las catorce carreras disputadas. El cántabro confirmó en septiembre el título a lo grande en el circuito de Misano, con otra victoria en la penúltima carrera del año que le garantizaba ya matemáticamente el título sin necesidad de disputar el último gran premio.

«Me ha costado más aquí que en el JuniorGP, porque ahí tenemos una muy buena estructura detrás, mientras que aquí vamos todos con la misma moto y está todo muy igualado. Sí que es verdad que he tenido unos compañeros que me lo han puesto muy difícil, pero salimos de aquí campeones. El título se viene para España y estoy muy orgulloso», decía entonces.

Ya en aquel momento estaba en la órbita del que será su nuevo equipo. Y lo sabía. Lo confirmó hace dos semanas, cuando firmó un contrato que no se ve afectado por el anticipado debut con otra escudería, sino que al contrario le servirá para adquirir experiencia.