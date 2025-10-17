Un cántabro en Phillip Island

Cuando los motores despierten en el circuito de Phillip Island, habrá un acento nuevo en el paddock. El de un chico de Bezana que ha ... cruzado el planeta para subirse por primera vez a Moto3. Brian Uriarte (Bezana, 2008) debutará en le Gran Premio de Australia este fin de semana y aunque el acontecimiento pase desapercibido en el bullicio del campeonato, en Cantabria muchos madrugarán para verlo. No todos los días un piloto montañés pisa un Mundial de motociclismo.

El destino le tenía preparado un estreno con efecto sorpresa. Su salto a Moto3 estaba previsto para la próxima temporada, después de ganar la Red Bull Rookies Cup, la antesala del campeonato y uno de los trampolines más exigentes hacia la élite. El título lo había sellado en septiembre, en Misano, con una victoria que le aseguraba el campeonato sin necesidad de disputar la última carrera. Lo lógico era debutar en 2026, ya con contrato firmado con el equipo Red Bull Ajo y una KTM lista para la nueva etapa. Pero el destino decidió no ajustarse la calendario.

9 podios y siete victorias logró el cántabro en la Rookies Cup de 2024.

La lesión de David Muñoz en una caída en el Gran Premio de Indonesia, precipitó su llegada al gran circo. El sevillano no podrá volver a competir este año y su equipo, el Liqui Moly Dynavolt Intact GP, recurrió a Uriarte para cubrir las cuatro últimas citas del campeonato, incluida la de Cheste. El cántabro aterriza así en Moto3 antes de tiempo con la naturalidad de quien que el futuro le espera, pero con la prudencia el que entiende que cada curva es una oportunidad y también un riesgo.

Su aterrizaje no es casual. Uriarte lleva varios años avisando de lo que se avecina. Con 17 años recién cumplidos se ha convertido en uno de los nombres más sólidos del motociclismo español en formación. En la Rookies Cup de 2024 completó una temporada casi impecable: siete victorias, nueve podios y una regularidad que le ha distinguido en un campeonato donde todos corren con la misma moto.

Una mezcla de ambición y mesura define bien su carácter. En el JuniorGP, otra plataforma de acceso al Mundial, también marcha líder con 62 puntos de ventaja sobre el finlandés Rico Salmela cuando solo restan cuatro carreras. En apenas unos meses, Uriarte ha aprendido a convivir con la presión, los focos y los viajes. Y ahora, además, deberá compatibilizar su defensa del liderato con la experiencia de rodar entre los mejores del mundo.

La llamada del Mundial no le ha pillado desprevenido. En su entorno sabían que el salto era cuestión de tiempo, pero nadie imaginaba que llegaría tan pronto. Su fichaje por Red Bull Ajo, la escudería que ha moldeado a nombres como Pedro Acosta o Raúl Fernández, garantiza que su camino seguirá firme una vez concluya esta experiencia como sustituto. De hecho, el contrato firmado no se verá afectado por su debut con otra estructura: todo lo contrario, el equipo valora este anticipo como un aprendizaje de lujo.

En el box, Brian será el más joven, pero no el más tímido. Los que le conocen aseguran que su serenidad esconde una determinación poco habitual en un chico de su edad. En los circuitos europeos ya se ha ganado el respeto de sus rivales por su capacidad de leer las carreras y su frialdad en los adelantamientos. A Australia llega con la ilusión intacta y sin la carga del resultado, consciente de que lo importante es empezar a oler el Mundial, a sentirlo desde dentro. En Cantabria, mientras tanto, se preparan los despertadores.