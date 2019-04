Automovilismo Una caravana de solidaridad que se mueve en todoterreno Javier Gómez Gandarillas y Marina Añibarro, a la izquierda y Miguel Ángel Velarde y su hija Sara. / DM . Dos equipos cántabros participarán desde este domingo en un Rally Solidario en el que 80 parejas de toda España llevarán material escolar, ropa, balones, caramelos y comida a 15 pueblos de Marruecos SUSANA ECHEVARRÍA Santander Viernes, 12 abril 2019, 07:41

«Vamos a hacer siete etapas y durante esas siete jornadas visitaremos alrededor de 15 pueblos. La ayuda que llevamos para los habitantes de esos pueblos se la daremos en mano, en persona». Así explica Javier Gómez Gandarillas su próxima aventura. Él y su pareja, Marina Añibarro participarán desde este domingo, día 14 y hasta el próximo día 21 en un Rally Solidario por el sur de Marruecos. Se trata de una prueba no competitiva, organizada por la Asociación Rally Solidario (rallysolidario.com) desde hace 22 años, en la que se hace un voluntariado diferente. La asociación realiza tres ediciones de esta prueba cada año: en Navidades, en Semana Santa y en Verano. Aparte de ser solidarios, esta pareja que vive en Liérganes, va a realizar un impresionante viaje por paisajes y culturas diferentes. Javier y Marina visitarán pueblos, aldeas y poblados nómadas donde no llega el turismo tradicional, en los que no hay luz, ni agua corriente, ni carreteras cercanas, donde se vive como hace siglos. Y este idílico panorama estará salpicado de adversidades mecánicas, de arena, de desierto, de montaña y y de pistas no transitadas donde habrá barro, piedras y todo lo posible para frenar a los solidarios que hacen el camino.

«Vamos a llevar bolis, libretas, juguetes, ropa, y caramelos, que los niños les gustan mucho. Todo lo que llevamos son cosas que nos han regalado la familia y los amigos», cuenta Javier, que se embarcó en este Rally Solidario porque ya hizo uno parecido hace seis años con un amigo y «fue el mejor viaje de mi vida y tenía pendiente hacerlo con mi pareja». Se ha pedido vacaciones en su trabajo, al igual que Marina, para poder ir a llevar un poco de solidaridad en un todoterreno a pueblos donde la fortuna se ha olvidado de pasar.

«De Cantabria vamos cuatro personas con dos vehículos off road, pero en total en la caravana somos 80 vehículos aproximadamente de toda España», explica Javier al referirse a los otros dos cántabros que compartirán aventura en África. Ellos son Miguel Ángel Velarde Rebanal y su hija Sara, vecinos de Potes, que han decidido que la mejor manera de ser solidarios es llevar uno mismo las cosas allí donde lo necesitan.

A Javier lo que más le impactó, cuando estuvo la anterior vez, fue la forma en la que «la gente recibe las cosas. Cuando llegamos a los pueblos, vamos a las escuelas y allí repartimos todo lo que llevamos entre los niños y la gente que se acerca a la escuela. Ver la forma en la que te lo agradecen y la educación con la que te reciben es impresionante. La mayoría de veces nos recibe el alcalde o el jefe de ese pueblo», relata.

Además de su tiempo y sus ganas de hacer una buena acción, estas dos parejas de Cantabria han invertido su propio dinero en esta aventura. Este viaje cuesta 545 euros. En este precio están incluidos las 7 noches de noches de hotel de 3, 4 y 5 estrellas (cena y desayuno incluido), el ferry rápido ida y vuelta a África, los guías, las rutas, la gestión en las aduanas de Marruecos, la asistencia mecánica rápida por mecánicos españoles en todo el recorrido, la cesión de walkie talkies para cada equipo, la gestión de talleres, el recambios de piezas y neumáticos en todo el recorrido, un curso conducción, el seguro de viaje por persona y la organización de las entregas de todo el material transportado en los poblados.

El rally discurre desde el norte de Marruecos hasta el sur. Empezará este domingo en Tarifa (si hay mucho viento la salida será desde Algeciras), desde donde los participantes en el rally partirán en barco hacia las costas marroquíes. la aventura solidaria acabara el día 21 de abril en Marrakech, después de siete largas etapas en las que la caravana atravesará el Atlas y el desierto de Merzouga.